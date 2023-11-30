Росстат не может определить, кто и за счёт чего намолотил так много зерна в Новороссии

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В новых регионах РФ в этом году собрали 4,8 миллиона тонн зерна, что на четверть больше, чем в 2022 году.

Аграриям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предоставили почти 4,5 миллиарда рублей господдержки, которой смогли воспользоваться далеко не все – сельхозпроизводители не могут подтвердить свою деятельность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Совфеде на заседании «круглого» стола по реализации Доктрины продовольственной безопасности замглавы департамента Минсельхоза РФ Александр Каширихин сообщил, что больше всего в новых регионах собрали пшеницы – 3,8 млн тонн.

Но насколько регионы обеспечили свою продовольственную безопасность Минсельхоз сказать не может – нет статистических данных.

«По данным Росстата, уже приступили к формированию официальных статистических данных новых регионов, и сейчас они не охватывают данные, в том числе, по самообеспечению продовольствием», – пояснил Каширихин.

Пока же в министерстве исходят из того, что дефицита продуктов питания на полках магазинов нет, и как заверил Каширихин, более половины продуктов питания стоят дешевле, чем в соседних субъектах РФ.

Из федерального бюджета аграриям четырех новых регионов выделили 4,45 млрд руб. освоить смогли только половину – 2,2 млрд руб.

Представитель инспекции АПК Счетной палаты РФ Инна Базанова напомнила, что до 2026 года для новых регионов установлен переходный период для вхождения в правовое поле РФ.

«Кассовое исполнение пока, исходя из объективных причин, естественно, невысокое. Минсельхоз об этом знает, и, по крайней мере, мы понимаем, что они предпринимают необходимые вещи по доведению средств уже непосредственно сельхозтоваропроизводителям. В Донецкой и Луганской республиках мы видим практически 100% доведение, по другим субъектам оно пока не такое высокое», – отметила Базанова.

По ее словам, во всех регионах с аграриями работает Росагролизинг, предоставляет современную технику, начиная с 2022 года.

«Единственный момент, о котором стоит сказать, это то, что существуют определенные законодательно неурегулированные сложности, связанные с невозможностью сельхозтоваропроизводителей подтвердить свой статус, что они являются производителями, у которых 70% деятельности – это производство продукции и ее реализация. У нас существует большая ведомственная отчетность в Министерстве сельского хозяйства, но со стороны новых субъектов она практически отсутствует. Так же, как и отсутствует официальная статистическая информация – её сбор только начали», – подытожила представитель Счетной палаты.