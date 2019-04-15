Рост активности НАТО в Черном море – чем это угрожает России?

15.04.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В последнее время Черное море стало зоной повышенного внимания. Сюда через турецкие проливы то и дело снуют корабли НАТО – как в составе группировок, так и представляя отдельные страны. Накануне стало известно о заходе очередного американского эсминца USS Ross DDG71 с крылатыми ракетами на борту. За его передвижением наблюдают силы Черноморского флота России. А буквально на днях, в ходе Киевского форума по безопасности, депутат парламента Канады Джеймс Безан заявил, что НАТО может направить в Черное море свои подводные лодки.

Какова реальная угроза со стороны сил альянса в Черном море, и стоит ли рассчитывать на то, что в преддверии второго тура президентских выборов на Украине власть пойдет на очередную провокацию в Керченском проливе, в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал российский военный эксперт капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

П.Н: С чем связана активность НАТО в Черном море, и насколько это угрожает России?

С.Г: После 14-го года, когда мы изменили геополитическую картину во всем регионе, когда стало формироваться геостратегическое единое пространство Каспийске-Черноморского региона, в котором доминирует Россия, противостоящие силы могут лишь демонстрировать свое внимание именно таким путем. Большего они ничего сделать не могут, хотя и предпринимают попытки развивать «особые отношения» с Грузией вплоть до громких заявлений о скором вступлении страны в НАТО.

Усиление военной группировки, в частности в Румынии путем запуска системы THAAD – противоракетной обороны – это естественный процесс, который начался еще в начале 90-х, когда США заявили о том, что Черное море является зоной их жизненно важных интересов, все это вытанцовывается в такую картинку.

П.Н: Насколько вероятно появление подводных лодок НАТО в Черном море?

С.Г: Многие заявления так называемых экспертов, специалистов, политологов, политиков, политических практиков, они абсолютно не адекватны той ситуации, которая существует. В частности, конвенция Монтрё, принятая в 36-м году и действующая до их пор, четко позиционирует определенные вещи. Невозможно использование подводных лодок нечерноморских государств в нашем бассейне. На данный момент эти силы могут быть представлены только Россией, Турцией.

Насколько я знаю, у Болгарии подводные силы закончились, они были представлены двумя подводными лодками советского образца. У румын, если мне память не изменяет, всего лишь одна подводная лодка. Другие государства просто не имеют права при всем желании это дело иметь.

Есть пример, когда в период Великой Отечественной Войны немцы и итальянцы имели подводные силы, но не могли их ввести через Босфор, в силу конвенции Монтрё, и они вынуждены были с Северного моря перебрасывать подводные лодки малого водоизмещения по Дунаю, по Рейну, потом на трейлерах их везли. И они не смогли их вывести обратно, потому что, когда мы стали наступать на Запад, им деваться было некуда, и оставшиеся лодки немцы затопили у Босфора.

П.Н: А где гарантия, что НАТО не закроет глаза на Конвенцию Монтрё и не проведет свои корабли через Босфор, контролируемый членом блока – Турцией?

С.Г: В данном случае гарантом обеспечения этой конвенции является Турция. И в этой связи развитие отношений между Москвой и Анкарой является гарантом стабильности в регионе. Пока все попытки с точки зрения наращивания здесь сил лежат в легитимном поле, они все могут носить лишь ограниченный характер, который регламентируется статьями конвенции. Там четко прописано, какой может быть общий тоннаж кораблей нечерноморских держав, находящихся здесь, и за этим контроль должна осуществлять Турция.

Опять же, продолжительность захода другого корабля должна быть ограничена тремя неделями, в конвенции сказано о том, что здесь не могут находиться подводные лодки нечерноморских держав, не могут проводиться авианосцы и корабли, которые в 36-м году приравнивались к линкорам.

Так что пусть корабли НАТО здесь находятся, они и находились здесь, они решают задачи разведки, освоения района мореплавания в навигационном отношении. В определенном смысле они поддерживают оперативный режим, отрабатывают свои расчеты и так далее, но в данном случае это все в контексте тех отношений, которые существуют, и правовых норм.

П.Н: Существует ли угроза для России в Черном море в обозримом будущем?

С.Г: Создать здесь группировку, которая каким-то образом могла переломить ситуацию в военном отношении они по определению не могут в силу мощи нашего флота и всего Южного военного округа, группировок авиации и так далее.

П.Н: Украинские политики, чиновники и военное руководство то и дело грозят в очередной раз провести корабли ВМСУ через Керченский пролив. Может ли Порошенко пойти на военное обострение накануне второго тура президентских выборов?

С.Г: Я думаю, что Порошенко, стремясь всеми силами удержаться у власти, может предпринять все, что угодно, с учетом того, что для него эти выборы означают не только политическую, но и возможно, бизнес или даже физическую смерть. Поэтому он может предпринять все, что угодно.

Однако, у него нет сил военно-морского плана для того, чтобы что-то совершить. Он может, конечно, напакостить, но в основном, кроме громких заявлений и стремления к чему-то он осуществить не может. В этом контексте заявления министра обороны Степана Полторака, когда несколько дней назад он сказал, что они будут проходить Керченский пролив, – да Бог с ним, если они будут осуществлять это в соответствии с правилами и регламентом,- пусть проходят. Этот проход будут осуществлять под контролем.

Но дело в том, что им нечего туда послать. Если они это сделают, то совершат глупость в плане обеспечения безопасности остальных своих границ. Их сил недостаточно даже для того, чтобы контролировать район мореплавания и границу у острова Змеиный, а с Румынией там вялотекущий конфликт. Они не смогут осуществлять контроль за северо-западным районом от Очакова до Измаила и так далее. Им просто нечего туда послать, это бравады все.

Но стрельнуть из-за угла они могут всегда. Я думаю, что серьезных провокаций, которые будут нести какие-то последствия с точки зрения боестолкновения, потерь и так далее, вряд ли будут. Но чем черт не шутит, он, если захочет, может еще сдать под охрану в Лефортово еще пару десятков своих морячков, которые составляют экипажи оставшихся бронекатеров или штурмовых катеров типа «Кентавр». Это может быть, но не более того.