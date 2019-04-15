Выборы
//exit;
15.04.2019, Севастополь, Максим Карпенко
 
interview, Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия, Севастополь, США, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Рост активности НАТО в Черном море – чем это угрожает России?

В последнее время Черное море стало зоной повышенного внимания. Сюда через турецкие проливы то и дело снуют корабли НАТО – как в составе группировок, так и представляя отдельные страны. Накануне стало известно о заходе очередного американского эсминца USS Ross DDG71 с крылатыми ракетами на борту. За его передвижением наблюдают силы Черноморского флота России. А буквально на днях, в ходе Киевского форума по безопасности, депутат парламента Канады Джеймс Безан заявил, что НАТО может направить в Черное море свои подводные лодки.

Какова реальная угроза со стороны сил альянса в Черном море, и стоит ли рассчитывать на то, что в преддверии второго тура президентских выборов на Украине власть пойдет на очередную провокацию в Керченском проливе, в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал российский военный эксперт капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

П.Н: С чем связана активность НАТО в Черном море, и насколько это угрожает России?

С.Г: После 14-го года, когда мы изменили геополитическую картину во всем регионе, когда стало формироваться геостратегическое единое пространство Каспийске-Черноморского региона, в котором доминирует Россия, противостоящие силы могут лишь демонстрировать свое внимание именно таким путем. Большего они ничего сделать не могут, хотя и предпринимают попытки развивать «особые отношения» с Грузией вплоть до громких заявлений о скором вступлении страны в НАТО.

Усиление военной группировки, в частности в Румынии путем запуска системы THAAD –  противоракетной обороны – это естественный процесс, который начался еще в начале 90-х, когда США заявили о том, что Черное море является зоной их жизненно важных интересов, все это вытанцовывается в такую картинку.

П.Н: Насколько вероятно появление подводных лодок НАТО в Черном море?

С.Г: Многие заявления так называемых экспертов, специалистов, политологов, политиков, политических практиков, они абсолютно не адекватны той ситуации, которая существует. В частности, конвенция Монтрё, принятая в 36-м году и действующая до их пор, четко позиционирует определенные вещи. Невозможно использование подводных лодок нечерноморских государств в нашем бассейне. На данный момент эти силы могут быть представлены только Россией, Турцией.

Насколько я знаю, у Болгарии подводные силы закончились, они были представлены двумя подводными лодками советского образца. У румын, если мне память не изменяет, всего лишь одна подводная лодка. Другие государства просто не имеют права при всем желании это дело иметь.

Есть пример, когда в период Великой Отечественной Войны немцы и итальянцы имели подводные силы, но не могли их ввести через Босфор, в силу конвенции Монтрё, и они вынуждены были с Северного моря перебрасывать подводные лодки малого водоизмещения по Дунаю, по Рейну, потом на трейлерах их везли. И они не смогли их вывести обратно, потому что, когда мы стали наступать на Запад, им деваться было некуда, и оставшиеся лодки немцы затопили у Босфора.

П.Н: А где гарантия, что НАТО не закроет глаза на Конвенцию Монтрё и не проведет свои корабли через Босфор, контролируемый членом блока – Турцией?

С.Г: В данном случае гарантом обеспечения этой конвенции является Турция. И в этой связи развитие отношений между Москвой и Анкарой является гарантом стабильности в регионе. Пока все попытки с точки зрения наращивания здесь сил лежат в легитимном поле, они все могут носить лишь ограниченный характер, который регламентируется статьями конвенции. Там четко прописано, какой может быть общий тоннаж кораблей нечерноморских держав, находящихся здесь, и за этим контроль должна осуществлять Турция.

Опять же, продолжительность захода другого корабля должна быть ограничена тремя неделями, в конвенции сказано о том, что здесь не могут находиться подводные лодки нечерноморских держав, не могут проводиться авианосцы и корабли, которые в 36-м году приравнивались к линкорам.

Так что пусть корабли НАТО здесь находятся, они и находились здесь, они решают задачи разведки, освоения района мореплавания в навигационном отношении. В определенном смысле они поддерживают оперативный режим, отрабатывают свои расчеты и так далее, но в данном случае это все в контексте тех отношений, которые существуют, и правовых норм.

П.Н: Существует ли угроза для России в Черном море в обозримом будущем?

С.Г: Создать здесь группировку, которая каким-то образом могла переломить ситуацию в военном отношении они по определению не могут в силу мощи нашего флота и всего Южного военного округа, группировок авиации и так далее.

П.Н: Украинские политики, чиновники и военное руководство то и дело грозят в очередной раз провести корабли ВМСУ через Керченский пролив. Может ли Порошенко пойти на военное обострение накануне второго тура президентских выборов?

С.Г: Я думаю, что Порошенко, стремясь всеми силами удержаться у власти, может предпринять все, что угодно, с учетом того, что для него эти выборы означают не только политическую, но и возможно, бизнес или даже физическую смерть. Поэтому он может предпринять все, что угодно.

Однако, у него нет сил военно-морского плана для того, чтобы что-то совершить. Он может, конечно, напакостить, но в основном, кроме громких заявлений и стремления к чему-то он осуществить не может. В этом контексте заявления министра обороны Степана Полторака, когда несколько дней назад он сказал, что они будут проходить Керченский пролив, – да Бог с ним, если они будут осуществлять это в соответствии с правилами и регламентом,- пусть проходят. Этот проход будут осуществлять под контролем.

Но дело в том, что им нечего туда послать. Если они это сделают, то совершат глупость в плане обеспечения безопасности остальных своих границ. Их сил недостаточно даже для того, чтобы контролировать район мореплавания и границу у острова Змеиный, а с Румынией там вялотекущий конфликт. Они не смогут осуществлять контроль за северо-западным районом от Очакова до Измаила и так далее. Им просто нечего туда послать, это бравады все.

Но стрельнуть из-за угла они могут всегда. Я думаю, что серьезных провокаций, которые будут нести какие-то последствия с точки зрения боестолкновения, потерь и так далее, вряд ли будут. Но чем черт не шутит, он, если захочет, может еще сдать под охрану в Лефортово еще пару десятков своих морячков, которые составляют экипажи оставшихся бронекатеров или штурмовых катеров типа «Кентавр». Это может быть, но не более того.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть