Рост цен на бензин в России: Новое предательство нефтяников в момент СВО?

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Несмотря на запрет на экспорт нефтепродуктов, введенный правительством РФ, цены на топливо на российских заправках не снижаются. При этом биржевые цены вроде как упали. Вопрос поднялся до президентского уровня.

«Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, потребителя мало интересует. Потребителю нужен результат», – сказал на совещании президент РФ Владимир Путин профильному вице-премьеры Александру Новаку.

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Эта же тема вызвала бурную дискуссию в Госдуме.

«Цены поднялись до небес, и там стабилизировались. А нам нужно, чтобы они пошли вниз!» – эмоционально заявил депутат Владимир Плотников, сорвав аплодисменты зала.

Депутаты в закрытом режиме заслушали замминистра экономики Павла Соколова. Он заверил парламент, что вопросы с пустыми заправками и ростом цен на топливо будут разрешены в течение этой недели. По его данным, цена на бензин упала на 21%, на дизель на 18%.

С аргументами замминистра согласен эксперт в области энергетики Александр Фролов.

«Снизить котировки – это полдела. Нужно, чтобы влияние этих котировок дошло до розницы. А это произойдет не сразу. Сейчас на заправках продается топливо, купленное еще в начале августа. Вспомните, какие тогда были котировки. Это топливо не может быть продано сейчас по текущим оптовым ценам. Независимые игроки смотрят на котировки на бирже и говорят: если я куплю сейчас моторное топливо, я буду продавать его в минус. Тогда я просто не буду его покупать. Местами, где говорили о дефиците, это был не дефицит, а отказ отдельных игроков от продолжения торговли», – сказал Фролов в интервью «Украина.ру»

Он прогнозирует, что через некоторое время цены на заправках независимых игроков несколько снизятся, но на максимально дешевых заправках останутся прежними.

При этом либеральное издание «Коммерсант» пытается поднять панику, прогнозируя: российские НПЗ начнут снижать производство, что, в свою очередь, обострит дефицит бензина и дизеля.

Основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский считает, что таким образом производители нефтепродуктов решили шантажировать государство, и напоминает, что коммерсанты и раньше вели себя предательски, когда продавали дизель ВСУ.

«Наши производители нефтепродуктов решили создать искусственный дефицит и показать, насколько маленькая страна с её маленьким народонаселением и с её маленькой войной зависимы от больших людей, пользующих эту страну. А может, тут и понимать особо нечего, и никакой тут большой политики нет, а есть банальная жажда наживы?» – написал он.

Экономист Никита Кричевский считает, что версия о саботаже имеет под собой все основания, поскольку более 80% производимых «Сургутнефтегазом» нефтепродуктов, несмотря на все санкции, идет на экспорт, в операционные процессы «Лукойла» с самого начала выстраивались под «заграницу». Эти компании и заявляли об остановке своих НПЗ на совещании в правительстве.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что государство само подтолкнуло нефтяные компании к ориентации на экспорт, затеяв так называемый налоговый маневр, по которому экспортные пошлины практически обнулялись, а основным становился налог на добычу. В результате с пошлин было собрано всего 80 млрд руб, а налога на добычу – 4 трлн руб.

Когда после начала СВО налоговая нагрузка на нефтегазовый сектор значительно увеличилась, компании были вынуждены гнать дизель за рубеж. Разница в цене за тонну дизеля на внутреннем и экспортном рынке составляет больше 20 тыс руб.

Эксперт считает, что сохранять уровень собираемости налогов и низкие цены на внутреннем рынке одновременно невозможно.

«Нельзя собирать столько денег с нефтегазовой отрасли, одновременно имея бензин и дизель по 30 рублей за литр», – сказал Симонов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он полагает, что ситуация может измениться в ноябре, когда Россия переходит на зимний дизель, а Европа – нет, и экспорт автоматически резко снизится.

Депутат Госдумы, известный экономист Михаил Делягин считает топливный кризис в России рукотворным и называет его «элементом контрнаступления фашистов на Украине».

«Налоговый маневр немедленно сделал убыточными все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России. Единственный крупный независимый НПЗ после этого немедленно обанкротился, а входящие в состав крупных нефтяных компаний, надавивших на государство, начали субсидироваться из бюджета в виде так называемого «обратного акциза». Величина субсидий в 2022 году превысила 2 трлн рублей. Таким образом, одичалая офшорная аристократия превратила естественный центр прибыли любой экономики — нефтепереработку — в колоссальный центр убытков! В этом свете экономически разумным использованием российских привластных либерастов представляется продвижение их на позиции финансовых директоров крупнейших мировых наркокартелей, так как после этого наркомафия мгновенно бы обанкротилась», – написал Делягин в своем тг-канале.

Александр Фролов считает, что совсем отказываться от экспорта дизеля России не стоит. Она Производит 85 млн тонн в год, а потребляет 40 млн тонн. Увеличить потребление вдвое невозможно даже с учетом фронта.

После решения правительства о запрете на экспорт из России на мировых рынках царит паника, цены на дизель растут, что сделает возобновление его поставок выгодным и для компаний, и для государства.