Рост цен на газ ударит и по бизнесу, и по простым украинцам – эксперт

04.11.2021 09:18 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Не только промышленность, но и все жители Украины пострадают от роста цен на газ, к которому власть могла подготовиться, но не стала этого делать.

Об этом в эфире Ukrlife.TV заявил киевский журналист, специализирующийся на экономической тематике, Сергей Лямец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Характеристика первейшая этой власти – ей все равно. Тотальное безразличие. Оно потом выливается в то, что они по большому счету не особо хотят даже интересоваться, какова ответственность, которая на них возложена. Энергетический кризис не возник на ровном месте. Еще когда прошли мы зиму 2020-2021, года уже были понятно, что нужно делать – уголь заготавливать заранее, вовремя отремонтировать все котельные, уже летом было понятно, что нужно закупить газ полностью забить газовые хранилища, в общем все было понятно», – отмтеил Лямец.

«У Европы как устроен рынок газа? Большая часть людей, порядка 80 процентов, покупают газ по «длинным» договорам, в них цены зашиты, предположим 200-300 евро, а вот остаток, балансировка, там уже эти вот «летучие» цены, которые взлетали до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. В Украине оказалось по-другому – когда пришло время и в Европе взмыли цены оказалось, что первый порыв «Нефтегаза» был выставить всем вообще «рыночную» цену, вот такой был порыв – они рассылали детским садам, бюджетным организациям счета, где там стояли 42 тысячи гривен за кубометр, 43-46», – добавил журналист.

«Это коснулось всех, и мы думаем по традиции, что вот есть население, а вот есть бизнес и предприятия, вот это их проблемы, это нас не коснется. На самом деле всех все коснется, потому что сейчас бизнес заплатит за газ 46 тысяч гривен за кубометр, он переложат это в цены, он заложит более высокие цены, и эти высокие цены мы заплатим с вами на рынке, в магазине», – сказал эксперт.