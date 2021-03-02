Рост цен страшнее беломайдана – дубинки Лукашенко бессильны

02.03.2021, Минск, Артём Агафонов

Борьба Лукашенко с ростом цен – история давняя. И не особо удачная, о чем свидетельствует тот факт, что за время его правления белорусский рубль пережил 3 девальвации и обесценился в 10 миллионов раз.

Как только в экономике начинает пахнуть очередным кризисом, белорусское руководство пытается сдерживать инфляцию административными мерами. Результаты, как правило, были не ахти. Бывало, пропадали в магазинах товары, и Лукашенко приходилось обещать электорату «нормальные человеческие яйца» к новогоднему столу.

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Бывало, пропадала в банках валюта и обменять дешевеющие с каждым часом белорусские рубли можно было либо у нелегальных валютчиков, либо на полулегальном сайте, названном в честь главы Нацбанка.

Во второй половине десятых начало казаться, что ситуация стабилизировалась, в правительстве и Нацбанке тон задавали адекватные финансисты, а инфляция планомерно снижалась. Но стабильность и адекватность в современной Белоруссии могут быть только временным явлением.

В 2020 году грянули сначала поиски альтернативной нефти, а затем ковид – и курс белорусского рубля серьезно пошатнулся. Пошли вверх и цены, причем, наученные горьким опытом предыдущих девальваций бизнесмены закладывали в цену импортных товаров курс «на вырост».

Власть на это отреагировала грозным правительственным Постановлением №184, которым попросту запретила производителям и торговле поднимать цены более, чем на 0,5% в месяц. Премьером тогда был относительно либеральный банкир Сергей Румас, и своим умом он до такого точно бы не додумался. Без «указания сверху» тут точно не обошлось. К счастью, валютный курс тогда удалось стабилизировать, а одиозное постановление никто особо не пытался выполнять. Просуществовав две с половиной недели, принятый 30 марта документ, был отменен 17 апреля.

Сейчас в Белоруссии времена куда более суровые, чем год назад, проблемы в экономике нарастают. К тому же, вместо финансистов ей теперь рулят силовики, а отношение к частному бизнесу после выборов сильно испортилось. Если директора госпредприятий послушно «взяли под козырек», то частники не всегда были лояльными, за что сейчас и расплачиваются.

Вчера Лукашенко, принимая с докладом недавно назначенного председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, обрушился с гневом на частные аптеки, которые, по его мнению, необоснованно подняли цены на лекарства.

«Ну, у нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства — на особый контроль», — пригрозил белорусский президент. Если угроза будет выполнена – под нож может пойти целый сектор экономики.

Особенность ситуации с аптеками – в том, что Лукашенко умолчал о том, что наживаются на здоровье людей не аптеки, а государство. Чтобы залатать расширяющиеся бюджетные дыры и поддержать полумертвые госпредприятия, с февраля этого года были повышены некоторые налоги, включая НДС на лекарства и медикаменты. Раньше они вообще не облагались этим налогом, а теперь ставка была установлена на уровне 10%. Разумеется, большинство аптечных сетей тут же пересчитали ценники примерно на тот же процент. Получается, Лукашенко грозит им уничтожением за результаты своей же политики.

Атака на аптеки – не единственный пример того, как в современной Белоруссии пытаются решать экономические проблемы командными методами. 24 февраля правительство запретило поставщикам 62 наименований социально значимых товаров и 50 наименований лекарств повышать цены до конца февраля, а начиная с марта им разрешено увеличивать цены не более чем на 0,2% в месяц. К борьбе с ростом цен подключили даже провластные профсоюзы, которые должны будут осуществлять их мониторинг. Не останется без работы и тот же Комитет госконтроля.

Несложно догадаться, что результатом такой заморозки цен может стать товарный дефицит. В перечне хватает импортозависимых категорий товаров, а цены на мировых рынках белорусских чиновников слушаться не будут. Производители и торговля тоже не смогут долго работать в убыток, в Белоруссии уже и так зачастили сообщения о крупных проблемах у торговых сетей.