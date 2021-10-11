Рост цен вошел в четверку основных проблем украинцев

11.10.2021 17:45 (Мск), Киев, Игорь Петров
Рост цен вошел в четверку основных проблем украинцевНовости Украины
Основной проблемой в Украине по сравнению с другими, граждане называют низкие зарплаты и пенсии (41%). Эта тенденции не меняется уже несколько месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного «Украинским институтом будущего», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.