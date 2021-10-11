Рост цен вошел в четверку основных проблем украинцев

11.10.2021 17:45 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Основной проблемой в Украине по сравнению с другими, граждане называют низкие зарплаты и пенсии (41%). Эта тенденции не меняется уже несколько месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного «Украинским институтом будущего», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>На втором месте – сразу три проблемы: война в Донбассе (34%), коррупция (33%) и высокие коммунальные тарифы (33%). При отсутствии значительных обострений на линии соприкосновения и при отсутствии отопительного сезона, проблемы войны и тарифов находятся на условном втором месте.</p> <div id="adv"></div> <script> var moevideoQueue = moevideoQueue || []; moevideoQueue.push(function () { moevideo.ContentRoll({ mode:"manual", el:"#adv", floatPosition:"bottom right", ignorePlayers: true, floatMode:"full" }); }); </script><p>На условном третьем месте – рост цен на основные виды товаров (28%). С начала года этот показатель заметно повысился (с 21%).</p> <blockquote><p>«Мы видим, что эта цифра начинает расти. То есть на сегодня в четверку главных проблем – низкие зарплаты, война, коррупция и тарифы – вошли высокие цены», – отметил директор «Украинского института будущего» Вадим Денисенко.</p></blockquote> <p>Проблема пандемии упоминается несколько чаще (19%) по сравнению с началом лета (16%), и значительно реже, чем в апреле (27%), когда уровень заболеваемости в Украине был высоким.</p> <p>Опрос проведен «Украинским институтом будущего» с 18 по 28 сентября 2021 года. 2400 респондентов возрастом от 18 лет из всех регионов Украины опрошено методом личного интервью.</p> <p>