«Рост экономики» Украины – это барахтанье утопающего – экономист

28.12.2018, Киев, Игорь Петров

Хотя власти Украины заявляют о возобновлении роста экономики, ситуация в стране продолжает ухудшаться.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил академик и вице-президент Академии экономических наук Украины, академик Академии высшего образования Украины, академик Академии социального управления Украины, доктор экономических наук Анатолий Пешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на то, что эта власть обещала золотые горы после Майдана, он не принес облегчения экономики. Майдан был не в интересах украинского народа. Сейчас власть говорит, что у нас рост 2-2,5% ВВП. Но на самом деле ситуация продолжает ухудшаться. То, что они называют ростом, выглядит как барахтанье утопающего в трясине, который, чем больше барахтается, тем больше тонет. По факту Украина уже давно банкрот. Мы не в состоянии выплатить даже проценты по внешним заимствованиям», – сказал он.