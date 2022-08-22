Рост милитаризма: Дания потратит 40 миллиардов на новые военные корабли

22.08.2022  08:30 (Мск), Копенгаген
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дания, Дзен, НАТО, Политика, Финансы


Дания собирается инвестировать 40 миллиардов датских крон (5,47 миллиарда долларов) в новые военные корабли, поскольку как член НАТО стремится укрепить свою морскую безопасность, опасаясь напаения со стороны России.

Об этом заявил в Twitter министр обороны Дании Мортен Бодсков.

Дания собирается инвестировать 40 миллиардов датских крон (5,47 миллиарда долларов) в новые военные корабли,...

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«В связи с нападением России на Украину и новой ситуацией с безопасностью в Европе, как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Решающую роль здесь играет безопасность снабжения», – сказал Бодсков.


По словам чиновника, что в рамках инвестиций, которые должны быть осуществлены в течение следующих 20-25 лет, было начато партнерство с морской промышленностью страны, направленное на разработку и строительство новых военных кораблей в Дании.

Ранее Дания обязалась постепенно увеличить расходы на оборону к 2033 году до 2% ВВП.

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