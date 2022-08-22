Рост милитаризма: Дания потратит 40 миллиардов на новые военные корабли

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дания собирается инвестировать 40 миллиардов датских крон (5,47 миллиарда долларов) в новые военные корабли, поскольку как член НАТО стремится укрепить свою морскую безопасность, опасаясь напаения со стороны России.

Об этом заявил в Twitter министр обороны Дании Мортен Бодсков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В связи с нападением России на Украину и новой ситуацией с безопасностью в Европе, как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Решающую роль здесь играет безопасность снабжения», – сказал Бодсков.



По словам чиновника, что в рамках инвестиций, которые должны быть осуществлены в течение следующих 20-25 лет, было начато партнерство с морской промышленностью страны, направленное на разработку и строительство новых военных кораблей в Дании.

Ранее Дания обязалась постепенно увеличить расходы на оборону к 2033 году до 2% ВВП.