Рост тарифов на услуги ЖКХ для украинцев продолжится

10.12.2021  08:21 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Газ, Дзен, ЖКХ, Украина, Энергетика
Новости Украины

Многие теплопоставляющие компании в Украине уже подняли тарифы на тепло, и эта тенденция продолжится и в следующем году из-за подорожания газа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие теплопоставляющие компании в Украине уже подняли тарифы на тепло, и эта тенденция продолжится...

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«Газ в любом случае подорожает. На тепло уже подняли цену. На следующий год все теплокоммунэнерго уже будут получать тепло дороже, чем сейчас, я в этом уверен. Они уже почти все по Украине увеличили стоимость своих услуг. В Киеве стоимость гигокалории – 2200 [гривен]. В Павлограде уже сегодня – 2300, в Харькове – 2100. В некоторых городах по 3000 будет. Мы к этому придем», – отметил эксперт.

«В следующем году я ожидаю подорожания и газа. В любом случае будет подорожание на 1,5 – 2 гривны. Сейчас мы платим 8, будем платить 9,5. Я в этом уверен», – сказал Попенко.

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