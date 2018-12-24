Рост тарифов на ЖКХ: Украина впереди планеты всей

24.12.2018, Киев, Игорь Петров

Повышать тарифы на газ следовала гораздо медленнее и лишь после ряда подготовительных мер, а то повышение тарифов, которое проводится в Украине, уже привело к энергетической бедности значительной доли населения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Такая политика ведет к энергетической бедности украинского населения. Это не наш термин, он появился в ЕС после всех этих либерализаций рынка. Он означает, что вы не можете сохранять комфортные условия жизни из-за цены энергоносителей, вы теряете доступ к необходимому вам объему энергоносителей. У нас половина населения на субсидиях, они уже его потеряли.

Рост тарифов – это не путь к энергоэффективности, сокращению потребления, хорошей жизни. Сначала нужно создавать все необходимые инструменты, программы, находить финансирование чтобы было можно сократить потребление. После этого можно провести энергомодернизацию, о которой у нас так любят говорить а уже после этого переходить к вопросу повышения тарифов. Я не могу привести ни один пример страны со схожими климатическими условиями, где такими темпами повышались бы цены на энергоносители. Украина здесь впереди планеты всей», – сказал он.