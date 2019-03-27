Рост тарифов не остановил развал украинского ЖКХ

27.03.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя тарифы на услуги ЖКХ в Украине выросли в несколько раз, деньги в модернизацию инфраструктуры не вкладываются и продолжается эксплуатация старых советских систем, которые деградируют.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт ОО «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повышение тарифов (за последние несколько лет цена горячей и холодной воды выросла в несколько раз) вообще никак не привело к уменьшению потерь в системе. Трубы как были ржавыми, так и остались. Ничего не меняется. И не может меняться, потому что отдельно изменить систему невозможно. Сделать систему более энергоэффективной можно в комплексе, должен быть генплан и все элементы инфраструктуры по микрорайонам должны заменяться полностью – выкапываться и заменяться трубы, заменяться провода, коллекторы и только после этого асфальтировать”, – сказал эксперт.

По его словам, Украина продолжает находиться в ситуации развала советской системы, чему способствуют правительство и местные власти.

“Крах инженерной инфраструктуры – то, к чему мы идем семимильными шагами последние лет 20. Если в период Кучмы ситуация не сильно ухудшалась, потому что никто не лез с дерегуляцией, то теперь все благополучно уничтожается», – резюмировал Гаврилечко.