Севастополю нужны «глушилки» вражеских дронов. Ростех опаздывает
Российской армии критически не хватает компактных средств радиоэлектронной борьбы, которые бы позволили локально подавлять вражеские беспилотники.
Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил политтехнолог Алексей Живов, комментируя морскую атаку на Севастополь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Израиль первым начал применять дроны для радиоэлектронной борьбы. То есть, дрон может заглушить другой дрон. У нас таких машин пока нет, хотя они нам, очевидно, нужны.
Вообще, у нас страшный дефицит средств радиоэлектронной борьбы миниатюрных. Не больших советских, «не имеющих аналогов в мире», аппаратов.
Миниатюрные средства РЭБ, небольшая глушилка, которая могла бы остановить, и подобный дрон, умещается в рюкзак за спиной. И стоит, если на ней не зарабатывать, от 500 тысяч до миллиона. А если зарабатывать, то от пяти миллионов рублей и до бесконечности», – сказал Живов, намекая на сметы в госзакупках, которые рисуют некоторые дельцы, пользуясь условиями СВО.
Он подчеркнул, что в России уже изготавливаются первые образцы таких систем, однако в армии они пока не поступили.
«Ростех недавно заявил, что создал «Репейник» – система всенаправленного подавления дронов. Речь, конечно, о воздушных, но где воздушные, там вполне возможно давить и морские.
Посмотрим, что из себя представляет система. Пока в армию она не поставлена, а когда будет поставлена, появится первый боевой опыт её применения», – добавил эксперт.
Спасибо!
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