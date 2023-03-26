Севастополю нужны «глушилки» вражеских дронов. Ростех опаздывает

Российской армии критически не хватает компактных средств радиоэлектронной борьбы, которые бы позволили локально подавлять вражеские беспилотники.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил политтехнолог Алексей Живов, комментируя морскую атаку на Севастополь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль первым начал применять дроны для радиоэлектронной борьбы. То есть, дрон может заглушить другой дрон. У нас таких машин пока нет, хотя они нам, очевидно, нужны.

Вообще, у нас страшный дефицит средств радиоэлектронной борьбы миниатюрных. Не больших советских, «не имеющих аналогов в мире», аппаратов.

Миниатюрные средства РЭБ, небольшая глушилка, которая могла бы остановить, и подобный дрон, умещается в рюкзак за спиной. И стоит, если на ней не зарабатывать, от 500 тысяч до миллиона. А если зарабатывать, то от пяти миллионов рублей и до бесконечности», – сказал Живов, намекая на сметы в госзакупках, которые рисуют некоторые дельцы, пользуясь условиями СВО.