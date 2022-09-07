«Ростех» рассчитывает на помощь стран АСЕАН в преодолении санкций Запада

07.09.2022  01:47 (Мск), Владивосток
Владимир Гладков.  
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Азия, Дзен, Россия, Санкции


Многие российские компании, в частности корпорация «Ростех», попали под санкции Запада еще до начала СВО. Москва рассчитывает на расширение сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Ещё задолго до событий весны этого года, я имею в виду события, связанные с Украиной, корпорация попала под различные санкции, особенно американские.

Только из-за того, что мы в своей стратегии развития поставили цель – достижение уровня ведущих корпораций мира, таких как «Boeing», «Airbus», если брать авиацию. Или «Finmeccanica», если брать машиностроение. Ну и так далее. И в целом мы продвигаемся в этом направлении по этому пути.

Достаточно сказать, что, несмотря на санкционную по отношению к нам политику со стороны Запада, по итогам прошлого года корпорация уже добилась выручки уже более 2,5 триллионов, и собственно прибыль составляет где-то 600 миллиардов рублей.

Конечно, в настоящий момент мы очень активно работаем со странами АСЕАН. Во-первых, нам, конечно, не хватает, всерьёз не хватает компонентной базы. И мы очень надеемся на страны азиатских, тихоокеанских регионов, с которыми у нас подписаны соответствующие соглашения, по поставке и развитию этого направления российской промышленности.

Поэтому мы нацелены на то, чтобы и дальше развивать наш бизнес в этом регионе и иметь возможность, естественно, с позиции взаимовыгодного сотрудничества, добиваться новых результатов», – сказал он.

Также Волобуев рассказал о расширении представительства российских компаний и товаров в Сингапуре. Это может свидетельствовать о растущем спросе на российскую продукцию.

«В 2018 году мы сумели в Сингапуре открыть Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных проектов. Этот центр активно работает, и если мы начинали, арендуя в Сингапуре площадь всего 400 квадратных метров, сейчас мы вышли на расширение возможностей как, во-первых, выставочный комплекс, где представлены товары, выпускаемые и предприятиями «Ростеха», и другими российскими бизнес структурами. И сейчас эта площадь уже составляет около 1000 квадратных метров», – поделился Волобуев.

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