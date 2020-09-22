Ростислав Антонов – объект ненависти либералов: «В России можно побеждать на выборах!»

22.09.2020, Новосибирск, Алексей Топоров

Он вступил в коалицию с либералами, чтобы бороться на выборах с властью, но, в итоге, либералы пошли на него войной, не простив ему позицию по Крыму и Донбассу.

Почему в современной России оппозиционному политику нужно заниматься не теорией и идеями, а реальной помощью обычным людям, «ПолитНавигатору» рассказал независимый кандидат, а теперь уже новоиспеченный депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов. Его победа на выборах стала одной из главных сенсаций последней кампании.

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Антонов – профессиональный историк и журналист. По убеждениям русский патриот. Автор книги-расследования «Приморские партизаны», посвященной резонансной деятельности молодежной банды, по мотивам социальной мести в 2010 году нападавшей на охранников и представителей правоохранительных структур. Один и учредителей Национально-демократической партии России, которую, несмотря на неоднократные попытки, так и не удалось зарегистрировать официально. В 2012 году создал движение «Гражданский патруль», которое на волонтерской основе боролась с просрочкой в магазинах и ямами на дорогах, впоследствии Антонову и его единомышленниками было разработано одноименное мобильное приложение, позволявшее гражданам фиксировать нарушения в различных сферах повседневной жизни: от незаконных свалок до поборов в школах. Во многих регионах России были открыты филиалы «Гражданского патруля».

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Антонов помогал деятельности правозащитного центра «РОД», специализировавшегося на защите русского большинства, подвергавшегося нападениям со стороны криминальных банд и отдельных представителей этнических диаспор. Участвовал в проведении референдума в Крыму. С началом войны на Донбассе с соратниками наладил поставку гуманитарной помощи в воюющие республики. Написал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить антиконституционные заявления Ксении Собчак по поводу статуса Крыма, но получил отписку. Публично поддержал поправки в Конституцию России. На последних выборах в Новосибирский горсовет шел от «Гражданского патруля».

В активной политике ты уже более десяти лет, но добился успехов на выборах только сейчас. Как ты думаешь, почему твое время, как полноценного субъекта политики, настало именно теперь?

Первый раз я выдвинулся кандидатом в депутаты, кстати, в Железнодорожном районе Новосибирска, где я и победил сейчас, в 2007 году. Это, получается, было тринадцать лет назад. Стартом моей избирательной кампании стал Русский марш в Новосибирске. После этого я пошел в депутаты, занял не первое место, третье место, кажется, я уже точно не вспомню…. И продолжил работать. Серьезные выборы были у меня в 2015 году. Моей ошибкой тогда стало то, что я пошел не по своему району. Я посчитал, что надо попробовать в другом районе. Пришел, не зная ни территории, ни людей, вел кампанию всего несколько месяцев. Мне не хватило времени, чтобы вникнуть во все проблемы, разобраться, помочь. Чтобы были уже какие-то результаты, чтобы показать людям, что мы работаем, что это все не зря. Любая бумажная деятельность, когда ты пишешь жалобы, получаешь ответ, и что-то начинает происходить, она требует затрат по времени. Не всегда быстро получается результат.

Другое дело мой Железнодорожный район, где я уже работаю восемь лет, и мне было что показать. У меня составлена карта проблемных зон района, что происходит в каждом доме, у меня 256 домов многоквартирных на территории округа. С каждым домом я отдельно и работаю, и знаком, со старшими по домам, и с активом домов – с людьми, которые занимаются проблемами своей территории, своего места жительства. Мы прорабатывали все стоящие перед ними задачи, я их консультировал, юридическую помощь им оказывал, помогал советами какими-то, и ходил в администрацию разбирался. Это все в конечном итоге дало положительный результат.

Первый политический результат в истории «Гражданского патруля»….

Вообще-то у «Гражданского Патруля» есть свои депутаты. Муниципального уровня. В Новосибирской области, Челябинской области, в Ленинградской области, и можно еще пару областей вспомнить, где наши активисты входили в представительные органы власти. Нынешние же выборы были важны тем, что Новосибирск – крупнейший, третий по размеру муниципалитет России. Выборы были для нас знаковыми. Я шел не от партии, я шел от «Гражданского патруля». Люди голосовали не за партию, люди голосовали за «Гражданский патруль». У меня в бюллетене было написано «Гражданский патруль». Это проба сил, проба пера. Как общественно-политическое движение мы идем под этим брендом, под своим именем, под своим знаменем и побеждаем. Вот это было очень важно доказать. Взяли третий город страны, пусть и одним депутатом. Но это была честная, тяжелая победа.

Ну, а в целом, насколько я понимаю, «ГП» вырос настолько, что уже вполне может превращаться во всероссийскую партию…

Мы растем. У нас есть успех в Ленинградской области. Там тяжелейшая ситуация с водой, занимаемся этой проблемой. Серьезнейшая работа у нас идет по Воронежской области, там мы судимся с крупным недропользователем, только вот суд закончился. Большая работа идет по Екатеринбургу, где мы сотрудничаем Общественной палатой и занимаемся проблемами региона, это и больницы, и дороги, и благоустройство. Много вопросов. Огромная работа идет и по Челябинской области, где у нас депутат избрался муниципальный.

В здравоохранении чудовищная ситуация с состоянием больниц. Облезлые стены, тараканы, мокнущие тряпки. И ты все это наблюдаешь и думаешь: а можно ли в этой больнице вылечиться? Ладно еще Златоуст или Борисоглебск, откуда нам жалобы приходили, но это же и еще и Санкт-Петербург, и Новосибирская область. Мы пишем жалобы, провоцируем шевеление, начинают что-то ремонтировать, делать, то есть реагируют, но почему нельзя было исправить раньше? Почему надо было дождаться общественного резонанса?

Возьмем ситуацию с вакцинами. Пару лет назад у нас в России возник жесточайший дефицит с вакцинами полиомиелита. Месяцами люди стояли в очередях. Это одна из первых вакцин, которые делают ребенку. Ситуация замалчивалась, и мы первые, кто вывели проблему на уровень первых лиц государства. Мы сформировали карту, откуда поступали жалобы, по всей стране у нас была информация. В конечном итоге ситуация была разрешена, пусть со сложностями, недочетами, но проблему решили.

Образование. Даже по моему округу взяли и школу из одиннадцатилетней превратили девятилетнюю. А школы еще закрывают. Сколько их таких по стране? Их пытаются оптимизировать, да так, что следом за школами умирают и деревни.

Детские сады. Попасть в детский сад – целая проблема. Мы пишем и жалобы, и обращения. И в результате что-то у нас получается. Не все, но что-то получается. Дороги, благоустройство, аварийные деревья. Все что касается качества муниципальных услуг – стараемся реагировать.

У нас активисты есть фактически во всех регионах. И в самых далеких регионах есть активисты, зарегистрировавшиеся в системе и эпизодически присылающие нам информацию. Структурированных отделений у нас порядка тридцати. Что нас удерживает от следующего шага – перехода в качество всероссийской общественной организации, создание околопартийной структуры, так это недостаток ресурсов. В этом плане мы маловаты, нам еще подрасти надо. Эти выборы – это была проба пера, которая прошла не просто успешно, я считаю, это блестящий результат, я горжусь нашей командой.

Тебя называют русским националистом, но другим русским националистам свойственно делать упор на теорию, идеологию, а ты занимаешься повседневными проблемами людей, как-то совсем не по-националистически….

Я просто русский человек. Националист, не националист….Какая разница? Я живу на этой земле, я здесь хозяин. Это первое, что должно быть у человека, понимание, что он хозяин на своей земле. Мои предки здесь жили, и я отвечаю перед ними своими потомками. Хозяин видит, что у него забор завалился – идет и поправляет, он не ждет, что кто-то за него это сделает. В этом суть гражданского патруля, мы идем и поправляем, если что-то не так. И назвать это можно как угодно.

Как показывает практика, в том числе и этих выборов, пустые слова ничего не стоят. Всегда за общественным движением, общественной силой должны быть реальные дела. В Новосибирске нас так и воспринимают, как общественную силу, способную менять окружающую действительность в лучшую сторону.

Ну, это пока, но для того, чтобы попасть в большую политику на уровне Госдумы, говорят, надо пройти согласование в АП. Иначе никак.

Надо просто работать. Я к этому избранию шел тринадцать лет. С перерывами. Был нацелен на то, чтобы пробить этот лед, и пробил. Политика не делается в моменте. Политик живет перспективой, а не в духе: стал депутатом, купил квартиру, коррумпировался, и забыл, для чего ты избирался. Вот мы последовательно, шаг за шагом, медленно идем к своей цели. Эта цель за восемь лет, что мы существуем, начинает прорисовываться. Да, мы патриотическое, да мы русское, да мы гражданское движение, и рано или поздно свою нишу в российской политике мы займем.

В Новосибирске на момент выборов у власти находилась КПРФ. Включали ли борцы за счастье трудящихся административный ресурс против тебя?

Нам пришлось работать против административного ресурса. Мы не попали ни в одну школу, а вот наш основной оппонент – коммунист, должен был проводить предвыборное мероприятие в школе. Это было заявлено, собирал наказы в школах, помогали ему всячески, они использовал административный ресурс для реализации своих предвыборных задач. У нас такого ресурса не было, кроме того, что мы сделали за эти годы и личного контакта с людьми. Я шел и просто общался. И за эти выборы я, таким образом, пообщался с тысячами людей. Только личный контакт – это залог успеха.

И кто мог мне помешать как-то? Подписи я собирать умею. Я собрал более 500 подписей, идеальных я отобрал 143, и там не нашли нарушений. Многих, кто собирал не так качественно и не так много, их зарубили. Мы этот фильтр прошли.

(Оппозиционная – ред.) коалиция выставляла предвыборные кубы, им кубы ломали, мы же ничего не выставляли, работали по-другому…. И что можно мне было сделать? Зарегистрированный депутат, все делаю по закону, плачу с избирательного счета? К чему прицепиться? Мне особо не попротиводействуешь, можно только давить, убеждать избирателя, что я не прав, и какой-то не такой кандидат. Поле того, что я прочитал о себе у господ Вишневского, Каца, Шлосберга и других прекрасных людей, коммунисты кажутся просто детьми, которые и мухи не обидят.

Вот мы и подобрались к самому интересному: что, на твой взгляд, заставило одиозных либералов ополчиться против тебя?

У нас была создана оппозиционная Коалиция. Три учредителя. Я, как представитель патриотического крыла, навальнисты и яблочники. Мы объединились, начали работать, люди к нам пошли, но потом началась какая-то оголтелая кампания со стороны федерального «Яблока» о том, что с Антоновым работать нельзя, потому что Крым, Донбасс и что-то там еще.

По итогу я и поправки к Конституции поддержал за один пункт, который меня заинтересовал: запрет на двойное гражданство для высших должностных лиц Российской Федерации. Для меня он значим и важен, и я проголосовал конкретно за него. А вот переизберется Путин или не переизберется….Я не знаю ни одного правителя России, которому Конституция помешала бы переизбраться, и в этот бред, который несли противники Конституции, я не верю.

Что, Путин расстроится и уйдет, если за его Конституцию не проголосовать? А давайте оценивать поправки по их полезности или вредности, я считаю, что поправки, в целом, полезные.

Учитывая всю эту оголтелую кампанию, которая начала вредить самой идее Коалиции, мы разошлись. Не в конфликте, поскольку у нас нет друг к другу какой-то ненависти, неприязни, да – мы разные, да, иногда наши взгляды на федеральные вопросы диаметрально противоположны, но на региональном уровне если двор не метут, если грязь в подъездах, если ямы повсюду, то какая разница, какие у тебя взгляды на все эти проблемы? Нужно браться и вместе их решать.

Тем не менее, нам пришлось разойтись. Я подумал, что на этом все закончилось, но оказалось, что у «Яблока» другие планы. Они грохнули свое отделение в Новосибирске, семерых человек, которые вступили в Коалицию, они просто выгнали из «Яблока», и главу отделения тоже выгнали. За фамилию Антонов и за то, что у меня не такие взгляды, как у людей со «светлыми лицами». Но этого им показалось мало, они, видимо, решили доказать мне, что могут не пустить меня в депутаты, и выступили нового главу отделения избираться в моем округе. То, что этот округ мой – это знали все. Мой оппонент – госпожа Чубыкина, как выяснилось впоследствии, своей деятельностью усиливала позиции КПРФ, а не «Яблока» и вела кампанию непонятно в чьих интересах. Более того, «яблочники» пошли договариваться по «Умному голосованию», чтобы оно поддержало их, а не меня. После того, как они устроили всю это вакханалию, они пошли договариваться, чтобы поддержали их кандидата! Но как с такими людьми можно иметь дело?

Ну и, конечно, когда стало понятно, что «Умное голосование» поддержит не «Яблоко», а меня, потому что у меня были совсем другие электоральные позиции, и все прекрасно понимали, какую работу я провел, как ко мне люди относятся, и какие у меня перспективы по избранию, они вот устроили эту абсолютно безобразную, эту хамскую и недостойную выходку с их походом против меня, «Яблоко» из всех орудий било по одному муниципальному депутату (Кац, Шлоссерг, Вишневкий выступали против Антонова в интернете, на радио, на ютубе – ред.).

Вначале я был шокирован, но потом даже был благодарен. А благодарен из-за того, что они настолько гротескно все изобразили, что люди начали мне звонить, писать и даже перечислять деньги.

Пользуясь возможностью вашего СМИ, я хочу сказать спасибо Максиму Кацу, поблагодарить его, за ту невольную помощь, которую он мне оказал. Потому что мне на финальную часть избирательной кампании просто не хватало денег, и люди перечисляли пожертвования после того, как стало известно, что либеральная часть нашего общества видит во мне вселенскую угрозу.

С каких шагов теперь планируешь начать депутатскую деятельность?

Я собираюсь оформить документальным образом все наказы, которые были мною получены, их нужно внести в единую систему, которая у нас с городе существует, посмотреть, какие наказы достались мне от предыдущего депутата, где они совпадают, какая сумма бюджета нужна, чтобы все это выполнить. Что ждут от меня люди? Они не ждут от меня того, что я в кровь буду биться с «Яблоком» и кем-то еще. Люди ждут от меня, что им будут приводить в порядок дворы, тротуары.

Мне стыдно за Новосибирск, мне стыдно за центр города, где я победил. Во дворы же зайти нельзя! У нас в город приезжают тысячи китайских туристов. Ходят с флажками по нашим улицам. И мне интересно, мэрии Новосибирска не стыдно все это показывать? В моем округе находится сердце Новосибирска, собор Александра Невского, где общими усилиями гражданского общества и православной Церкви был установлен памятник Николаю Второму, который порубили топором и сейчас восстановили. И вот в сердце Новосибирска надо делать исторический квартал, восстанавливать историческую застройку, нужно разработать проект.

Набережная реки Обь, Новосибирск расположен вдоль реки, но реки люди не видят, она все загорожена заборами, свалками, не пойми чем. Задача, чтобы у нас появилась программа по благоустройству территории, зона отдыха для людей, чтобы люди не уезжали за город, а вот вышел и погулял, искупался, поиграл в спортивные игры, просто позагорал.

Надо очищать центр от лишних машин, ставить перехватывающие парковки. И комплексное благоустройство территории. Такие вопросы должен пробивать депутат.

Подводя итоги нашего разговора : все-таки, возможны честные выборы в России?

Существуют ли выборы в России? Выборы в России существуют. Это резюме из моей выборной кампании. То, что произошло, это действительно был народный выбор. Люди у нас шли и голосовали семьями, они звонили, сообщали. Если реальный человек сможет убедить проголосовать за него, он победит.

Те, кто говорят, что «победить невозможно, систему не сломать», – они врут. Это говорят те, кто либо сами искренно заблуждаются, либо сознательно вводят в заблуждение других. Можно. Можно в России побеждать.