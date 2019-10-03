Ростислав Ищенко: Это действительно капитуляция Киева

03.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Подписание украинской делегацией в Минске «Формулы Штайнмайера» действительно является свидетельством капитуляции Киева. Запад получает весомый аргумент для снятия санкций и восстановления полноценных отношений с Российской Федерацией.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я вполне солидаризируюсь с теми на Украине, кто говорит, что это капитуляция. Они, правда, не расшифровывают своих заявлений…

На Украине прекрасно понимают, что Европа давно настроена выйти из этого механизма санкций, ей нужны поводы. Она начнет медленное движение. В США сейчас ситуация тоже неоднозначная, и Трамп тоже заявляет, что плевать ему на Украину, ему нужно дружить с Россией сейчас. Это объективная реальность.

Они понимают, что, если будет сделан этот шаг, дальше будет «Нормандский формат»… начнут говорить о том, что неплохо бы снять с России санкции. А это для них страшный удар, поэтому они говорят о капитуляции», – заявил Ищенко.