Ростислав Ищенко: Кто бы ни победил, нацисты за преступления не будут наказаны

21.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Любая новая украинская власть не будет проводить расследования военных преступлений режима Петра Порошенко, поскольку в итоге это угрожает юридическим признанием факта государственного переворота в 2014 году, что развалит всю структуру госслужбы и вооружённых сил, где руки в крови почти у каждого.

Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начать расследования можно. Можно даже точечно нанести по правильным людям удары. Но закончить их всеобъемлюще и честными решениями – это задевает такой пласт, это задевает всех военных, в чине, как минимум, майора и выше, а может быть и ниже, это задевает полностью спецслужбы, это задевает полностью МВД, это задевает полностью нацистские отряды. С кем они останутся?

Приказы спускаются по определённой структуре, по лесенке. И последний, кто не отдаёт приказ, это тот, кто непосредственно нажимает на гашетку. А все остальные отдают ему приказы. И все они, в соответствии с международными нормами, являются военными преступниками, отдававшими преступные приказы. И, как только ты цепляешь хотя бы одного, – он начинает тут же говорить обо всех остальных.

А поскольку есть такой механизм, как международное судопроизводство, к которому Украина присоединилась практически во всех нюансах и тонкостях, то, соответственно, просто обойти эту проблему ты не можешь. Ты можешь внутри страны посадить Парубия, Турчинова и так далее, но то, что расследование продолжат потом на международном уровне, если ты его начнёшь, и может докатиться до тебя – в этом можешь не сомневаться. Знаете пословицу: «Не буди лихо, пока оно тихо», – рассказал Ищенко.

«Поэтому, да, они могут что-то там порасследовать, и пару человек точечно посадить, но именно за что могут посадить? За то, что «он, собака, саботировал сопротивление в Крыму, не дал войскам применить оружие, они стремились убить всех агрессоров, а им не дали». За это они могут посадить 10, 20, 30 человек.

Они могут посадить за то, что «враг народа убил людей на Майдане, никто об этом не знал, все-то думали, что это был Янукович, а это был Парубий или Пашинский». Это они тоже могут довести. Точечно они могут выделить именно этот момент. Уже всё, дело заиграно. Они убили тогда, они преступники – да, это можно решить.

Но уже даже захват государственной власти незаконный, как они говорят, если они доведут это расследование хотя бы до первых посадок, то это уже будет делигитимация всей их структуры.

Понятно, что, опять-таки, это уже заиграно, у них уже прошли одни, вторые, третьи выборы, но, тем не менее, это все равно, что сейчас на официальном уровне сказать, что мы в России принимаем решение, скажем, о том, что Беловежские соглашения были подписаны неправильно, денонсировать их, или ещё что-то. Тогда провисает современная структура российской власти, возникает (вопрос – прим. ред.): «Откуда преемственность?» И у них то же самое будет», – отметил политолог.

«Если они убирают полностью свою институционализацию как победу «революции Майдана» и начинают это называть государственным переворотом, то тогда у них возникает институциональная проблема внутри их собственной структуры. Поэтому есть вещи, которые они себе могут позволить, а есть вещи, которые даже при широкой душе Игоря Валерьевича они себе позволить не могут никак», – резюмировал Ростислав Ищенко.