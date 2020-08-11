Ростислав Ищенко: Лукашенко даже не думает сдаваться

11.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Прибалтика, Польша и Украина крайне заинтересованы в организации госпереворота в Минске, и недавние массовые протесты были инициированы именно с этих стран.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Первыми Лукашенко «поздравили» президенты Польши и Литвы, которые сразу же призвали его не применять силу, обеспечить мирные протесты и так далее. То есть очевидно, что как минимум эти два государства были ангажированы в подготовку протестов.

Ни Западная Европа, ни США не будут как минимум на первых порах активно вмешиваться в это дело. В худшем для Лукашенко случае они посмотрят, как будут развиваться события – если он начнёт сдавать ситуацию, то они присоединятся. А вот Восточная Европа, особенно Польша и Прибалтика, заинтересованы в раскачке ситуации в Белоруссии. И Украина заинтересована в раскачке ситуации в Белоруссии, но в Киеве свои проблемы», – отметил Ищенко.

Он подчеркнул, что пока что события в Минске развиваются по тому же сценарию, который был исполнен в Киеве в 2014 году, однако Лукашенко действует гораздо жестче и не намерен сдаваться.

«В принципе, пока что события развивались по тому же сценарию, по которому они развивались у Януковича. У того тоже были выступления, онижедетей разогнали. Потом была пауза в двое суток, в течении которых собирали и концентрировали силы Майдана, а потом они вышли на улицы заново. И тоже на первом этапе поддержки, кроме Польши и Швеции, никто не выказывал. Западноевропейские страны и США присоединились уже потом.

Но Лукашенко – не Янукович, он будет бороться значительно жестче. Во всяком случае он до сих пор не демонстрировали ни желания, ни умения сдаваться», – резюмировал эксперт.