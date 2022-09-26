Ростислав Ищенко: Нужно освободить не только Медведчука, но и остальных пророссийских украинцев

Новости Украины

Если Россия в ходе последнего обмена добилась освобождения не только своих военнослужащих, но и украинского олигарха Виктора Медведчука, Москве следует вести переговоры об освобождении и множества других пророссийски настроенных граждан Украины, которые оказались в застенках после начала спецоперации.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С моей точки зрения не должно быть так, что вот есть один Медведчук, которого мы меняем, и все остальные, на которых мы плюем с высокой колокольни. Либо меняем всех, либо пусть все сидят, тогда для нас и Медведчук тоже никто. Дальше посмотрим, как будут развиваться события. Будем надеется, что у Виктора Владимировича хватит совести, влияния, для того, чтобы позаботиться о тех, кто одновременно с ним сидел в тюрьмах. И донести до российского руководства необходимость более масштабных обменов. Если уж мы меняем граждан Украины, вымениваем сюда, ну, значит, надо распространять на всех остальных. Тем более, история с украинским гражданством достаточно расплывчата. Потому что, если мы можем провести референдумы в Херсонской и Запорожской областях, то завтра можем провести референдум и в Житомирской области по поводу того, не присоединиться ли к России», – заявил Ищенко.

Он отметил, что о подготовку к обмену следует вести в СМИ.

«Мне истории со всеми нашими обменами, они мне непонятны, по одной причине. Во-первых, глухое молчание о том, кого, почему и как мы поменяли, – это не военная тайна. Не секретная карта Генштаба. Это люди, которые уже находятся в руках врага, и там рассказывают свою версию этих обменов. Но у нас должна быть своя. Неважно даже, правдивая или неправдивая, но у нас должна быть своя версия, почему мы это сделали. Она должна быть логичной и безупречной, она должна объяснять все наши действия», – добавил политолог.