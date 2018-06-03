Ростислав Ищенко обещает гражданскую войну в США

03.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Серьёзные беспорядки, грозящие закончиться полноценной гражданской войной, должны начаться в США не ранее чем через месяц – после того как результаты выборов будут объявлены, и стороны начнут делать политические заявления.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Протесты в США должны начаться в промежутке между концом голосования и заседанием комиссии выборщиков, которая будет в декабре. То есть, на раскачку будет достаточно большое количество времени. Дальше должны прозвучать какие-то политические заявления, признание или непризнание выборов, какие-то призывы – либо сохранять спокойствие, либо, наоборот, выйти и защитить свой выбор, и так далее.

И только после этого может пойти какая-то раскачка. Потому что, если даже в последнюю минуту политики опомнятся, и не будут выступать с радикальными призывами, то это всё может закончиться относительно спокойно. То есть, уже понятно, что какие-то радикалы будут выступать, что просто так это миновать не должно, но есть большая разница между даже миллионной манифестацией и гражданской войной», – сказал он.

По мнению Ростислава Ищенко, действия американских элит позволяют прогнозировать худший из сценариев.

«Пока что особому оптимизму подвергаться не приходится, потому что США последовательно, долго, на протяжении двух десятилетий к этому шли. И американские элиты всегда из всех возможных выборов делали наихудший, в том числе и для своей страны, а в конечном итоге и для себя», – добавил эксперт.