Ростислав Ищенко объяснил суть украинского экономического чуда

28.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина загнала себя в долговой водоворот, деньги для возвращения старых заимствований приходится брать под все более и более высокие проценты.

Об этом в эфире «Вести-FM» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы пополнить бюджет, необходимо деньги где-то занять, – вот, Украина и занимает. Причём то, что она занимает у МВФ – это абсолютный минимум.

Я подчёркиваю, Украина уже года два или три занимает у МВФ меньше, чем регулярно отдаёт МВФ. То есть, по идее, если бы она работала только с МВФ, её долг должен был бы сокращаться, а он постоянно растёт, причём, – и государственный, и частный. Причём, растёт государственный долг, в том числе, и внешний.

Соответственно, помимо МВФ, Украина ещё и занимает деньги на свободном рынке под более высокие проценты, чему у МВФ – там и под 12-15 и 17 процентов, – как повезёт.

Это ведёт к тому, что растёт долг, и ухудшается структура этого долга, то есть, следующие заимствования приходят под более высокие проценты, увеличивается опять же нагрузка на бюджет, потому что больше денег уходит кредиторам, доходы бюджета сокращаются, потому что инвестиции в собственную экономику государство сделать не может, а иностранные инвесторы на Украину не очень-то идут.

Доходы бюджета сокращаются, расходы растут, экономика умирает – больше людей уезжает за рубеж и работает на иностранную экономику и промышленность, перечисляя зарплаты на прокорм своим семьям», – рассказал Ищенко.

«Многие уже стали вывозить семьи, но я не думаю, что все вывезут, сказать, что перечисления завтра уже закончатся, я не могу. Скорее всего, оно будет даже продолжать увеличиваться, в этом году за полгода перечисления гастарбайтеров увеличились на 200 с лишним миллионов долларов.

Скорее всего, в ближайшее время они и будут расти за счёт оттока рабочей силы за рубеж, но для украинской экономики и бюджета это ухудшает ситуацию, а не улучшает.

Ни одно богатое государство не отправляет своих граждан зарабатывать за рубеж. Если бы за счёт гастарбайтеров можно было поднять экономику, то сейчас самыми богатыми государствами сейчас были бы Ливия и Сомали», – добавил эксперт.