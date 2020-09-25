Ростислав Ищенко объявил об отсутствии Хитрого плана по Белоруссии
Александр Лукашенко такой же ненадежный партнер России, каким был «многовекторный» Виктор Янукович, однако Кремль не может себе позволить устроить по примеру Запада государственный переворот и поставить в Минске по-настоящему пророссийского лидера. Подобный сценарий спугнет других партнеров РФ (очевидно, таких же ненадежных и многовекторных, – прим. ред.).
Такое объяснение беспрецедентному терпению Кремля в отношении Лукашенко нашел политолог Ростислав Ищенко в эфире YouTube-канала «Политическая Россия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Лукашенко сознательно вытаптывал всё пророссийское пространство вокруг себя. Потому что пророссийский политик теоретически тоже может апеллировать к народу, может апеллировать к России. А РФ может сказать: «Александр Григорьевич, вы хороший человек, и он хороший человек. Вы там, у себя, соревнуйтесь, кто победит, а мы будем работать с любым из вас.
Лукашенко хотел и добился того, что он оказался, при всех своих проблемах, самым пророссийским политиком Белоруссии, и он этим постоянно хвастается. То есть, он не пророссийский, но он самый пророссийский. Янукович тоже на Украине не был пророссийским, но был самым пророссийским.
В результате пророссийский план в Белоруссии фактически вытоптан и политически дезорганизован, он не может выступить так, как Майдан в едином порыве», – сказал он.
Ищенко объяснил, почему Россия не может себе позволить поддержать какого-нибудь действительно пророссийского белорусского политика и помочь ему свергнуть Александра Лукашенко.
«Конечно, некоторые наши коллеги говорят: «А чего, пусть Россия возьмёт, организует пророссийские силы, сбросит Лукашенко и приведёт путём пророссийского Майдана к власти другого политика». Но это будет грубое вмешательство в дела собственного союзника и подготовка у него государственного переворота. И, естественно, все остальные ниша союзники, их у нас не так много, это учтут, и зарубка на будущее будет. И нам с ними работать будет значительно сложнее.
Но это даже в случае успеха. А кто вам сказал, что будет успех? У Лукашенко в руках его КГБ, его армия, они ему вроде как подчиняются. Я, конечно, не знаю, может быть, они больше подчиняются ФСБ. Но пока что у меня складывается впечатление, что Лукашенко вполне контролирует своих силовиков.
И при первой же попытке что-то организовать внутри Белоруссии, люди, которые будут работать, будут просто посажены. Причём совершенно справедливо их объявят в подготовке государственного переворота. И получат они хорошие сроки.
И после этого Лукашенко выйдет и совершенно справедливо скажет: «А чего это Россия у нас здесь пытается воду мутить?» Да, он так говорил, но в случае если мы действительно туда полезем, у него хотя-бы будут основания так говорить. Тут он говорит и тут же извинялся, сейчас опять будет что-то говорить. И в данной ситуации он говорил и был смешон, в первую очередь для народа России, который совсем недавно говорил, что Лукашенко выдающийся государственный деятель. А сейчас он в России не пользуется никакой поддержкой и популярностью.
Но если он действительно представит доказательства того, что Россия вмешивалась и пыталась организовывать государственный переворот, и в результате сидят честные белорусы, которых обманули российские спецслужбы. Так наш же народ скажет: «Зачем мы это делали? А если мы это делали, то почему так коряво, почему не смогли его тогда свергнуть», и так далее. То есть, это будет совсем не такая милая забава, как сейчас, когда Лукашенко говорит всё, что хочет», – резюмировал эксперт.
При этом Ростислав Ищенко забыл упомянуть, что в Белоруссии ранее уже получили уголовные приговоры журналисты агентства «Регнум», критиковавшие Лукашенко за заигрывание с националистами и Западом.
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