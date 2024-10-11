Ростислав Ищенко: Придурки думают, что Россия с ними будет договариваться

Между Владимиром Зеленским и Верховной радой развернулась борьба вокруг идеи мобилизации граждан моложе 25 лет. Парламент мешает планам Банковой не только с целью завоевания симпатий населения, но и в расчёте устранить теряющего связь с реальностью криворожского клоуна и попытаться выйти на заморозку конфликта.

Об этом на телеканале «Крым 24» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Рада сцепилась с Зеленским по комплектованию армии. Приняли закон, запрещающий мобилизовать граждан в возрасте 18-25 лет. Последнее время все уши прожужжали, что без этого Украина войну не выиграет, старики воевать не умеют, нужно собрать молодёжь и отправить на фронт, и умные американцы говорят, что лучше всего воюют 18-летние, а ещё лучше 16-летние. И вдруг Рада принимает закон, запрещающий их призыв. И об этом рассказывает Лёша Гончаренко, большой друг Петра Порошенко. В ту же минуту приходит информация, что Зеленский распорядился снять всю бронь, и теперь сотрудник любого ТЦК может схватить и отправить на фронт любого депутата, его помощника, родственника. Потому что под бронью 1,5 миллиона человек. Сравниваем цифры: в возрасте 18-25 лет планировалось мобилизовать 1,5 миллиона человек. И фактически Рада намекнула Зеленскому, что придётся заключать мир, как мы хотим. А он сказал: нет, раз не хотите, чтоб те шли, значит сами пойдёте», – подчеркнул обозреватель.

По его словам, при всей явной демонстрации позиций она у Верховной рады слабее, поскольку не подкреплена силовым блоком.

«У Зеленского есть силовой ресурс, есть СБУ, те же самые нацисты, есть генералы, которые хотят воевать дальше, потому что им больше ничего не остаётся. А у Рады силового ресурса нет. И поэтому впервые в Раде сложилось большинство против Зеленского, но неизвестно насколько. И они всё время говорят: «ну скажите, что Зеленский – враг Запада, и сразу же можно назначать другого президента. И тогда мы пойдём по пути договора с Россией». Это придурки думают, что Россия с ними будет договариваться», – отметил Ищенко.