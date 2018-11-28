Ростислав Ищенко призвал УПЦ МП не заигрывать с обормотами из СБУ

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Архиереи УПЦ Московского Патриархата не должны соглашаться на звучащие от СБУ предложения неофициальных бесед – встречаться с представителями спецслужбы Петра Порошенко следует только официально – при наличии повестки.

Такое мнение в эфире телеканала «Спас» высказал политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Сейчас эти походы в СБУ – они не так безобидны. Церкви лучше бы от этого дела воздержаться, потому что архиереи – они не юристы и не следователи, они в тонкости не вникают.

И есть очень чёткая позиция: если у вас нет уголовного дела, то приходите ко мне в гости. Потому что не может быть такого, чтобы я сейчас позвонил митрополиту и сказал ему: «Хочу с вами поговорить о вопросах автокефалии», он прыгнул в самолёт, прилетел ко мне, и мы беседуем.

А когда ему звонит какой-то обормот из СБУ, он немедленно к нему приходит, и то же самое касается всех остальных православных архиереев.

Более того, приходят и начинают рассказывать: «Да мы-то, в общем-то, не против украинской государственности, мы-то её не подрываем». А чего они оправдываются? Им оправдываться не в чем.

Если у СБУ есть к ним претензии – пусть вызывают в рамках уголовных дел. Тем более что они знают, они об этом говорят: «Мы знаем, что будет хуже, мы знаем, что они перейдут к силовому давлению».

Так а чего они тогда боятся? Они всё равно не могут это будущее предотвратить. Они могут сейчас только показать, продемонстрировать давление государства на Церковь.

А если они вначале начинают туда ходить, начинают с ними разговаривать, то потом СБУ найдёт в их словах состав преступления», – сообщил эксперт.

Присутствующий в студии профессор Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии протоиерей Владислав Цыпин отметил, что ситуации бывают разные, однако приглашение от СБУ – это ещё недостаточный повод идти на беседу.

«Это вопрос, который связан с конкретной ситуацией на месте. Наверное, нет смысла подсказывать каждому из архиереев, или всем им одинаково, как им поступать. Но, конечно, с точки зрения сохранения церковной идентичности, верности Церкви, без прямого вызова со справками, печатями и подписями, не идти. Но в то же время ситуация может быть очень разная, архиерей должен сам об этом подумать. Прямо вот так считать, что уже само это приглашение достаточно для того, чтобы он пошёл – я думаю, это не так», – отметил священнослужитель.