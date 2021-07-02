Ростислав Ищенко: Проект «Украина» фактически завершен

02.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина завершает свое существование как проект – она не может перейти на самофинансирование, а постоянно обеспечивать несостоявшееся государство никто не будет. Единственная причина, по которой Киеву все еще оказывают какую-то поддержку – это то, что такая большая территория в Европе не может остаться без хозяина и принесет лишь «головную боль» своим соседям.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее вероятное окончание этого эксперимента – это расползание этого украинства по миру, потому что, кто точно не может быть возле России или в государстве, которое будет дружественное России, или в государстве, которое будет многонациональным, и в котором русские будут такими же полноправными гражданами, как украинцы, а русский язык – таким же государственным, как украинский, – вот эти вот, почувствовавшие себя отдельным народом. Они уже не могут… Поскольку украинское государство существовать тоже не может, потому что за это кто-то должен постоянно платить, а постоянно желающих нет. Иногда периодически появляются желающие за мзду малую использовать эту территорию в своих интересах, но это не на постоянной основе. И самое главное, что они вначале заплатят, а потом в три раза больше заберут. Поэтому государство это существовать не может, оно исчезает у нас на глазах. В принципе, можно сказать, что оно уже исчезло, и сейчас это такой геополитический фантом. Его сейчас дешевле сохранять, чем ликвидировать – причем всем сразу, или чем дать ему самоликвидироваться. Потому что, если оно вдруг исчезнет, то проблемы возникнут сразу же у всех – меньше всего у Белоруссии, потому что белорусские проблемы – это российские проблемы, а вот у всех остальных сразу же проблемы возникнут – у России, у Польши, у Венгрии, у Румынии, даже у Германии и Франции, и даже у США. Потому что надо будет принимать решение о том, что же делать дальше с этой территорией, каким образом восстанавливать там цивилизацию, а это все равно придется делать – это не Африка. Может быть, это и не самый центр Европы, но это близко к нему, поэтому задевает интересы всех», – заявил Ищенко.