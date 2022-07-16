Ростислав Ищенко раскрыл, для чего Байдену нужно фейковое контрнаступление ВСУ

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Новости Украины

Разочарованная бесконечными поражениями украинской группировки на Донбассе и провальной политикой действующего американского руководства западная общественность уже начинает задаваться вопросом, какой смысл поставлять оружие стране, которая всё равно проиграет войну.

Об этом эфире «Говорит Москва» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что противостояние небоеспособных ВФУ с РФ обескровливает военно-промышленный потенциал государств НАТО. По мнению Ищенко, это, в совокупности с нарастающим недовольством граждан, вынуждает американцев выкупать старую военную технику на Ближнем Востоке.

«Охотно верю, что Байден сейчас едет на Ближний Восток, в основном, для того, чтобы найти для Украины дополнительные поставки старых советских вооружений, потому что сейчас наблюдаю западную прессу и политическое пространство, там валом идет информационная кампания о том, что Украина все равно проиграет войну, поставлять ей вооружение бессмысленно, что Украина западным оружие торгует на мировом рынке (бездоказательно, кстати, обвиняют), что западные арсеналы исчерпаны, что Западу нужно подумать о себе, нужно подумать о восполнении этих арсеналов и т.д. И вообще, нужно заключать с Россией мир, пока можно сохранить хотя бы какой-то маленький кусок Украины. Желательно побольше. Поэтому нужно на Украину надавить и пусть она не кочевряжится, сделает территориальные уступки, но сохранит режим в Киеве и какую-то государственность. Это действительно серьезный удар по западным правительствам, которые поставляют на Украину оружие», – пояснил Ищенко.

Политолог подчеркнул, что объем поставок США и ЕС артиллерии большой и особой мощности Киеву пропорционален объему технических потерь ВФУ.

По его словам, Байден не обеспокоен судьбой Украины, поскольку самое главное для него – поддержать картинку «успешной борьбы государства с РФ» и удержаться на президентском посту.

«Если мы видим, что уничтожено в 10, 20, 40 раз больше по отдельным позициям украинской техники, чем поставлено Западом, то понятно, что западные поставки не восполняют потери Украины. Они могут доставлять некоторые неприятности как система «Хаймарс» со своими управляемыми ракетами, но они не смогут переломить ситуацию на фронтах. Соответственно, для того, чтобы эту ситуацию переломить, а у Байдена в ноябре промежуточные выборы, на которых он рискует потерять Конгресс – как палату представителей, так и Сенат – и стать «хромой уткой». И под эти выборы Байденом запланирована в августе – сентябре украинское контрнаступление, которое должно стать информационной победой США. Они могут «контрнаступать», даже стоя на месте. Важно, чтобы на протяжении нескольких недель, каждый день шли отчеты о том, что «Украина контрнаступает». Этого будет достаточно для того, чтобы в западных СМИ создать соответствующую картинку, и Байден попытался это продать как свою «огромную победу» на американских выборах», – заключил эксперт.