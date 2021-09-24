Ростислав Ищенко: Россия должна быть готова дать оплеуху соседям

Россия должна быть готова дать «серьезную оплеуху» соседям в Восточной Европе в случае, если они перешагнут рамки дозволенного.

Об этом в эфире видеоблога «Крымский Фронт» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое авантюрные шаги мы можем видеть на примере Зеленского, который за свои два года президентства уже три раза чуть войну не развязал. Причем, не Гражданскую войну на Украине, а войну Украины с окрестностями, причем, даже с Россией.

В такое авантюрное пространство может превратиться вся Восточная Европа. Причем, американцам плевать, они там воевать не собираются. Но если там начнется, в Восточной Европе заваруха, то это будет российская проблема.

В Москве это должны держать, и я уверен, что держат в голове, поэтому там прорабатывают варианты быстрого и эффективного успокоения наших восточноевропейских братьев. По самым различным сценариям, но так, чтобы, во-первых, это не заставляло надолго втянуться в проблемы одного государства или одного региона, но чтобы это была такая эффективная оплеуха, от которой они потом отходили бы в ближайшие пять-десять лет, и не путались под ногами у серьезных мальчиков», – заявил Ищенко.