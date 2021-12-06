Ростислав Ищенко: Россия готова к присоединению ЛДНР

06.12.2021  13:39 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Донбасс, Политика, Россия


Миллионы жителей республик Донбасса не будут выезжать в РФ — рано или поздно встанет вопрос включения республик в состав российского государства.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопрос, придется ли России брать под опеку жителей ДНР, учитывая прогноз главы республики Дениса Пушилина, что все жители этого молодого государства получат гражданство РФ.

Миллионы жителей республик Донбасса не будут выезжать в РФ — рано или поздно встанет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«В принципе необходимости железной нету, ведь российские граждане в большом количестве есть в ряде других республик, вроде Абхазии или Южной Осетии. Но если 100 процентов жителей, являясь гражданами одной страны, живут на территории другой – это абсурд. Либо граждане должны убыть на территорию родную по паспорту, либо территория, где они живут, должна перестать быть для них иностранной», – сказал эксперт.

«Выезд 2,5- 3 миллионов человек, живущих сейчас в ДНР и ЛНР, в Россию – это странно. Рано или поздно возникнет вопрос о присоединении этих территорий. Россия к решению вопроса в этом стиле, кажется, готова — начав выдавать свои паспорта», – убежден Ищенко.

При этом он назвал «констатацией факта», что минский процесс помог построить ДНР свою государственность.

«Только слепой не видел, что на Донбассе идут по пути интеграции с Россией, и альтернативного варианта просто нет», – резюмировал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть