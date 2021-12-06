Ростислав Ищенко: Россия готова к присоединению ЛДНР

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Миллионы жителей республик Донбасса не будут выезжать в РФ — рано или поздно встанет вопрос включения республик в состав российского государства.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопрос, придется ли России брать под опеку жителей ДНР, учитывая прогноз главы республики Дениса Пушилина, что все жители этого молодого государства получат гражданство РФ.

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«В принципе необходимости железной нету, ведь российские граждане в большом количестве есть в ряде других республик, вроде Абхазии или Южной Осетии. Но если 100 процентов жителей, являясь гражданами одной страны, живут на территории другой – это абсурд. Либо граждане должны убыть на территорию родную по паспорту, либо территория, где они живут, должна перестать быть для них иностранной», – сказал эксперт.

«Выезд 2,5- 3 миллионов человек, живущих сейчас в ДНР и ЛНР, в Россию – это странно. Рано или поздно возникнет вопрос о присоединении этих территорий. Россия к решению вопроса в этом стиле, кажется, готова — начав выдавать свои паспорта», – убежден Ищенко.

При этом он назвал «констатацией факта», что минский процесс помог построить ДНР свою государственность.

«Только слепой не видел, что на Донбассе идут по пути интеграции с Россией, и альтернативного варианта просто нет», – резюмировал политолог.