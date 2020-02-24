24.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Ростислав Ищенко: Русских Украины оскотинили, чтобы не допустить воссоединения с Россией


Для существования самостийной Украины вопрос жизни и смерти – «оскотинивание» русского населения и воспитание ненависти к России, чтобы не допустить воссоединения исторических русских земель.

Об этом в эфире «НТВ» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В распавшемся СССР было много республик, но в большинстве из них состав населения был не только не русским, но и не славянским, – рассказал политолог. – Это были древние или новые народы, но всем было понятно почему у них было собственное государство. А вот Россия, Украина и Белоруссия – это страны с населением не только славянским, но и русским. И объяснить, зачем им собственные государства, можно было так же, как объяснять, зачем собственные государства рязанцам или вологодцам».

При этом эксперт отметил, что собственное государство у рязанцев все-таки было, причем, значительно раньше, чем у «украинцев».

«Народ очень долго оскотинивали и оболванивали. Чтобы объяснить украинцам, что им нужно свое государство, надо было доказать, что они не просто не русские, а что русские – их исконные враги. Уничтожали душу не просто у народа, а у каждого отдельного человека», – добавил политолог.

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