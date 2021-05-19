Ростислав Ищенко: «США готовы закрыть глаза на оккупацию Украины Россией»

19.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

У России и Запада нет больших возможностей для компромисса. Все, что США могут предложить России, она уже взяла или способна взять сама.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обсуждать каким-то образом проблемы Украины, как «давайте мы сейчас эту проблему закроем», я думаю, практически невозможно. Американцы ее готовы закрыть одним образом: «Вы ее оккупируйте, а мы покричи-покричим, но глаза на это дело закроем». Мы так не хотим, нам это невыгодно совершенно. Поэтому у нас нет здесь точки соприкосновения, следовательно, поговорить – поговорят, но это не будет главным камнем преткновения.

Главным для американцев надо, чтобы им оставили Европу, чтобы они сохранили над ней свой контроль. Американцам необходимо, чтобы их давлению на Китай никто не мешал – вот эти два вопроса – на крайнем российском западе и на крайнем российском востоке – им необходимо решить. Причем они, конечно, не очень умные люди, но и не полные дураки и должны понимать, что Россия является естественным связующим звеном между востоком и западом, и она на этом деле получает массу выгод. Причем вполне финансово-экономических выгод из своего географического положения.

Поэтому предложить России в данном случае играть в интересах Соединенных Штатов и против себя – надо не только набраться наглости, надо еще принести какую-то большую и вкусную конфету и хотя бы издалека ее показывать, чтобы был повод все это обсуждать. Такой конфеты у них, по большому счету, нет. И Украина такой конфетой не является. Все, что они могут России предложить, Россия взяла и способна взять сама, без них. Так что я не вижу сейчас больших возможностей для геополитического компромисса», – заявил Ищенко.