Ростислав Ищенко: Статья Путина касается не только Украины

23.08.2021 17:08 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Предупреждение Владимира Путина о том, что Россия не позволит использовать во вред своим интересам отторгнутые большевиками исторические русские земли – предупреждение не только Украине, но и всем постсоветским странам.

Об этом в эфире канала «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия достаточно усилилась в глобальном плане для того, чтобы иметь возможность резко и остро реагировать в своём регионе, буквально только в последние годы. До этого ей приходилось выбирать – проводить глобальную политику или замыкаться на выяснении отношений со своими соседями. И выбор был сделан в пользу глобальной политики. Потому что иначе бы Россия не смогла бы вернуться в статус великой державы, а только бы и занималась тем, что выясняла с соседями, чей народ древнее, и кому какой квадратный километр принадлежит», – сказал Ищенко.

«Это сейчас и происходит, но, может быть, не в тех масштабах», – отметила ведущая.

«Когда это сейчас происходит – это уже не проблема, – объяснил политолог. – Потому что сейчас это будет происходить в тех случаях, когда соседи не будут проявлять адекватность. И в тех случаях, когда они не поймут, что эпоха, когда можно было гонять русских на своей территории в хвост и в гриву, и на это тогда в Москве закрывали глаза, потому что приходилось выбирать, за что бороться, – она прошла».

Ищенко призвал со всей серьезностью отнестись к тезисам недавно опубликованной статьи российского президента об Украине.

«Когда Путин писал так называемую статью об Украине (это, кстати, не об Украине, это была статья о новом позиционировании России на постсоветском пространстве), он там вполне прозрачно написал, что не только Украина, а многие республики получили от русского народа в подарок огромные территории с живущими на них русскими людьми. И что было бы правильно, если бы при выходе из Советского Союза они эти территории вернули. Мы бы могли сказать, что это абстракция, но в политике абстракций не бывает, просто абстрактных мудрствований о том, чтобы было правильно и справедливо. Но это тем более не абстракция, потому что это стало политической практикой после того, как Украина вернула России Крым», – заключил Ищенко.