Ростислав Ищенко: Турция заняла позицию по Крыму, как у Пашиняна и Лукашенко

17.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию был призван хоть как-то поднять падающий рейтинг его личный и связанной с ним партии «Слуга народа» накануне местных выборов. Поездка нужна была Зеленскому для того, чтобы показать хоть какие-то внешнеполитические достижения на фоне внутреннего провала. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, при этом, сам визит не носил ничего нового – президент Турции Реджеп Эрдоган повторил старые тезисы об «аннексии Крыма» и поддержке меджлисовцев, а что касается военного сотрудничества, то к нему не готова сама Украина.

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«Зеленский перед выборами пытается каким-то образом поднять свой рейтинг, прикрыть якобы внешнеполитическими успехами внутриполитические провалы.

По заявлениям Эрдогана – так он и до этого не признавал Крым, причем здесь Зеленский? Это политика, в мире мало кто признал Крым российским, и что? В том числе и среди наших партнеров и союзников. Насколько я помню, Армения тоже не признала российским Крым, и Белоруссия не признала.

Что касается вооружений, то, поскольку речь идет о производстве на украинской территории, то они там ничего не произведут, потому что уже давно Украина утратила компетенцию по производству даже легкой бронетехники. А самолеты и беспилотники – так уж тем более.

Вот, недавно был контракт о поставках самолетов в Перу сорван. Так надо было построить какой-то несчастный Ан-148, который они, вроде бы, строили уже много-много лет. То же будет и с беспилотниками», – заявил Ищенко.

Напомним, вчера во время визита в Анкару президент Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Эрдоган обсудили возможность создания на Украине предприятия по сборке турецких беспилотников, а также совместное строительство самолетов. Кроме того, Эрдоган в очередной раз заявил, что не признает российский статус Крыма и считает его «аннексированным».