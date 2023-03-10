Ростислав Ищенко: У Зеленского есть соблазн отвлечь от потери Артёмовска ударом по ПМР

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После того, как российская армия освободит Артёмовск, Киев может попытаться компенсировать поражение нападением на Приднестровье и отвлечением на то направление части резервов РФ.

Об этом в интервью белорусскому государственному агентству «БелТА» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация для Украины критическая, от падения Бахмута надо будет внимание отвлекать. Надо будет пытаться компенсировать это, остановить российские войска на другом рубеже. А для этого надо отвлечь резервы России на сложную операцию, например ПМР», – отметил эксперт.

По его словам, в этом случае важно, будет ли удар по Приднестровью согласован с Кишиневом.

«Решится или нет Зеленский – сказать сложно. Но учитывая, что у него психика неустойчивая, а проблем ворох, и он продолжает нарастать, то я бы не сбрасывал со счетов возможность начала агрессивной войны против ПМР одними украинскими силами без участия Молдавии. При неопределённой позиции Молдавии и Румынии», – сказал Ищенко.

Он полагает, что для Кишинева идеальным вариантом была бы атака самого Приднестровья по Украине.

«Молдавские генералы не хотят конфликта с Россией. Они понимают, что может случиться как на Украине – даже хуже и быстрее. Второе – они не видят для себя никаких перспектив. Потому что они либо проигрывают России, и в таком случае они военные преступники. Либо же каким-то чудом выигрывают Приднестровье, но тогда Молдавия оказывается частью Румынии. А румынской армии не нужны молдавские генералы. Они и в одном, и в другом случае теряют. Поэтому армия не хочет воевать с Приднестровьем. А Санду не может сломать волю армии, и ищут обходные пути. Один из них – это если начнётся конфликт с Украиной», – сказал Ищенко.

Он считает, что для Кишинева было бы выгоднее организовать провокацию и заставить ПМР напасть на Украину.

«Но это Приднестровье должно напасть на Украину. Потому что если Украина нападает на Приднестровье, то, так как ПМР никем не признано, она нападает на молдавскую территорию. Тем более, что у Молдавии и ПМР нет противоречий, у них нормальные экономические отношения, ведут переговоры о реинтеграции, но уже даже Кишинёв этого не очень хочет. Дальше возникает вопрос – как организовать это нападение? Либо украинцы организую какую-то провокацию. Но, как показывает практика, с провокациями у них плохо, они все шиты белыми нитками», – добавил политолог.