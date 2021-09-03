Ростислав Ищенко: Украине грозит международная интервенция

03.09.2021 17:28 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинский олигархат ненавидит президента Украины Владимира Зеленского, однако на данный момент смещать его побоится, поскольку есть риск потерять всё в гражданской войне, спровоцированной их политическими авантюрами.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Против Зеленского уже сложился олигархический консенсус. Они его пугают горячей осенью, всякими народными выступлениями и т.д. Понятно, что он этой встречей с Байденом пытался решить и проблему горячей осени, заткнуть рот своим внутриполитическим оппонентам. Не знаю, испугались, я не думаю, что испугались, они американцев знают хорошо, так что по идее должны были трезво оценить эффект от визита Зеленского», – отметил эксперт.

«Но, во-первых, у них нет фигуры, в которой бы они видели сменщика Зеленского. То есть они считают, что Зеленский не должен быть президентом, но они не знают, кто должен прийти вместо него. Поэтому на сегодня активно давить на Зеленского, активным образом пытаться его «валить» не имеет смысла, у них нет сменщика», – заявил Ищенко.

По его словам, на данный момент смещение Зеленского для украинского олигархата будет означать гражданскую войну.

«Они не знают, готовы ли они в нынешних условиях развязать войну друг против друга. Потому что они, судя по всему, надеются что-то вырвать из формального украинского единства, во-первых.

Во-вторых, они явно боятся. Каждый из них считает, что ему может не хватить сил, и каждый из них адекватно отдает себе отчёт, что если они начнут воевать по всей Украине или хотя бы в Киеве, то к ним могут прийти соседи, чтобы навести порядок. Причём, все одновременно, и тогда уже ни у кого не будут спрашивать, как они видят будущее Украины и видят ли они вообще её будущее. То есть это уже будет тогда международная гуманитарная интервенция. Не думаю, что они готовы сегодня к такому исходу», – рассказал политолог.