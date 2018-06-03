03.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова

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Ростислав Ищенко: В руководстве Украины дебилы и идиоты, государства нет

История с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко продемонстрировала, что в руководстве Украины – неадекваты, дебилы и идиоты, а украинское государство – это фейк.

Об этом в эфире российского радио заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я говорил о том, что они дебилы и идиоты, я не предполагал, что это дойдёт до такой степени. Такое ощущение, что дети просто собрались в песочнице и играют в государство.

Здесь убили, там передумали. Естественно, что обиженный ЕС будет требовать расследования по этому делу. Они же, мягко говоря, этой операцией подставили всю Европу. Куча уважаемых людей рассказывают, как на Украине убивают журналистов, ищут кремлёвский след, а потом выходят три неадеквата и говорят: «Ну мы так, пошутили немного», – отметил Ищенко.

«У меня вообще сложилось впечатление, что даже сам Пётр Алексеевич не знал об операции. Судя по его поведению, он уже пристраивался к этому делу на ходу», – добавил он.

«Бабченко, конечно, повезло, потому как в такой ситуации ЦРУ его бы точно грохнуло, – хотя бы для того, чтобы был труп. Было бы, что показывать. А так получается, что трупа нет, заказчика нет, киллера нет, потому как всё это провокаторы СБУ – все трое: и труп, и заказчик, и этот самый киллер. Все живые, но преступление вроде бы как есть, и расследование ведётся.

Я не могу это назвать даже извращённой логикой. И это всё – их рассказы о том, что они раскрыли готовящееся серьёзное преступление, как они его предотвратили, всех обманули, происходит на фоне того, что у них достаточно простые случаи – убийство Бузины вообще самое простое из всех – на следующий день знали кто, когда и как его убил, и до сих пор не могут довести дело до приговора, до нормального судебного процесса, с убийством Шеремета у них тоже на следующий день были кадры с камеры наблюдения, кто, когда и как что подкладывал. Дело до сих пор не могут довести до судебного процесса. И так – по всем пунктам, по которым к ним сейчас ЕС обращается. По убийству Небесной сотни – тоже самое, у них есть и показания, и записи с камер, но они не могут довести дело до судебного процесса. Здесь же у них вообще ничего нет, но они уже готовы выносить приговор. А потом люди удивляются, когда им говорят, что государства нет», – подчеркнул Ростислав Ищенко.