Ростислав Ищенко: Вина за потерю Косово – на тех, кто называет себя «оппозицией»

07.08.2019, Москва, Елена Острякова

Ответственность за потерю Сербией Косово несет не Россия, а сама Сербия. К утрате территорий привела так называемая «тракторная революция», участники которой сейчас находятся в оппозиции к президенту Александру Вучичу и правительству.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Ростислав Ищенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Сербии, как и в России, и среди оппозиции, и среди людей, приближенных ко власти, есть те, которые считают, что Россия должна спасать всех в мире: Сербию от Косово, Украину от Крыма и так далее. Это их право так считать, но любое государство исходит из своих интересов и возможностей. Если Сербия не смогла удержать Косово, это в первую очередь вина сербского руководства и сербского народа, который благополучно сверг Милошевича, сопротивлявшегося войскам НАТО. Это же не Россия устраивала в Сербии «тракторную революцию», после которой Косово и ушло», – сказал Ищенко.

Он полагает, что сейчас Россия серьезно влияет на разрешение косовской проблемы.

«Она не признает суверенитет Косово, а считает его сербской территорией. Россия и другие страны, не признающие Косово, предоставляют Сербии возможность в перспективе этот вопрос решить. Но это, в первую очередь, зависит от Сербии. Россия не будет завоевывать Косово для Сербии», – сказал Ищенко.

«Россия всегда помогала и помогает Сербии. Проблема в том, что сербы недостаточно помогают сами себе. В этой связи среди российской дипломатии очень популярна формула: Россия не может быть более просербской, чем сама Сербия», – соглашается российский политолог Сергей Марков.

Напомним, что Рада Трайкович, возглавляющая в Косово «дочернюю» структуру прозападного оппозиционного «Союза за Сербию», вступила в публичную перепалку с послом РФ. Она заявила, что Сербия потеряла Косово из-за недостаточной помощи России.