Ростислав Ищенко вновь предрекает ликвидацию самостийной Украины

В результате СВО никакой независимой Украины остаться не может: вся территория бывшей «незалежной» должна быть полностью подконтрольна России.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговор об Украине как о независимом государстве смысла не имеет. Потому что даже самым далёким от этой темы людям стало понятно, что даже если Украину не удастся ликвидировать полностью как государство, то её остатки должны контролироваться. По крайней мере, военная, внешняя и внутренняя политика», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что и экономически Украина не сможет себя прокормить без торговли с Россией.

«А экономически она и так зависит полностью. Потому что без России она может существовать только как чей-то государственный придаток.

Но ещё не встречалось в мире государство, которое бы существовало исключительно за счёт внешнего финансирования десятилетиями. Год, два, три можно просуществовать на подкормке извне, но дальше всё равно надо создавать собственную экономику», – добавил Ищенко.