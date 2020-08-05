Ростислав Ищенко ждёт развала Украины со времён Януковича

05.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Ещё при правлении Леонида Кучмы стало понятно, что Украина никогда не станет русской, а при Викторе Януковиче стало очевидно, что сохранить государственность этой стране не удастся.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие, если не большинство, возможностей для Украины уже исчерпаны, время безнадёжно потеряно. Потому что, например, возможность создания на Украине адекватного русского государства окончательно была утрачена ещё на первом сроке Кучмы, где-то к 1998 году. К этому времени уже было понятно, что никакое русское государство здесь никогда создать не удастся», – сказал он.

Ищенко полагает, что Украина начала терять свою государственность в тот момент, когда стало понятно, что Виктор Янукович выбрал заигрывание с Западом и вступать в Таможенный союз не собирается.

«Возможность сохранить на Украине хоть какую-то государственность была окончательно утрачена даже не к 2014, а к 2012 году, когда окончательно стало ясно, что Янукович ни в какой Таможенный союз не собирается вступать, и не соберётся.

Было уже понятно, что украинская государственность, потому что государственность – это не флаг, герб и гимн. Флаг, герб и гимн ты можешь придумать себе, купить баржу в Тихом океане, провозгласить там империю, и сидеть на этой барже и радоваться, и даже продавать гражданство лохам.

Государство – это в первую очередь экономический базис, а Украина была полностью завязана на российский рынок. Понятно, что что-то она может продавать и на других рынках, но это «что-то» не позволяет содержать украинское государство. И другие рынки для неё и раньше-то не очень открывались, а сейчас, когда начинается мировой кризис, и продавать надо всем, а покупают не у всех, в первую очередь вытеснять будут слабых и больных», – резюмировал эксперт.