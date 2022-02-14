Ростовская трагедия. YouTube против исторической памяти

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Ростовский областной суд приступил к рассмотрению по существу дела о признании геноцида советского народа на территории Ростовской области в период гитлеровской оккупации. По просьбе общественности судебный процесс транслировался онлайн.

В ходе открытого судебного процесса вскрыт огромный пласт документов, содержащих многочисленные факты преступлений фашистов и их подручных из числа коллаборационистов, свидетельские показания, фотоматериалы, а также данные уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по ст. 357 УК РФ «Геноцид».

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Следствием предъявлены доказательства массовых расстрелов карателями в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, других городах и сёлах. Данные подкреплены свидетельствами очевидцев.

Подбитый танк КВ-1 на улицах Ростова

В частности, неподалёку от дома №29 по улице Красных Зорь Ростова-на-Дону были расстреляны 35 человек, причём тела убитых фашисты запретили хоронить в течение семи дней.

Физическое уничтожение мирного населения Ростовской области не ограничивалось одними расстрелами. Проведенная по горячим следам эксгумация, дополненная показаниями очевидцев, показала, что с августа по декабрь 1942-го каратели ежедневно привозили и сваливали в бывший песчаный карьер за окраиной Ростова десятки тел мирных жителей, убитых выхлопными газами в автомобилях-душегубках.

Румынские солдаты в районе ростовского вокзала

Для массовых расстрелов фашистами была выбрана Змиёвская балка, где за весь период оккупации были расстреляны, заколоты штыками или убиты иными способами более 27 тысяч жителей Ростова-на-Дону, половина из которых – евреи.

Нелюди открыли в городе тир, использовав мирных жителей в качестве живых мишеней. Развлекаясь, фашисты убили не менее сотни человек.

Родственники убитых опознают трупы на территории ростовской тюрьмы

Только в сентябре 1942-го каратели захватили во время массовых облав две тысячи человек, бросив их в тюрьму или фильтрационные лагеря. Вот что ждало людей, задержанных оккупантами во время облав:

Из докладной записки УНКВД по Ростовской области № 7/17 от 16.03.1943:

«Дикий произвол и зверства оккупантов первых дней сменились организованным физическим уничтожением всего еврейского населения, коммунистов, советского актива и советских патриотов… В одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 года — в день освобождения Ростова — частями Красной Армии было обнаружено 1154 трупа граждан города, расстрелянных и замученных гитлеровцами. Из общего количества трупов 370 были обнаружены в яме, 303 — в разных местах двора и 346 — среди развалин взорванного здания. Среди жертв — 55 несовершеннолетних, 122 женщины».

По свидетельству очевидцев, особо лютые зверства оккупанты развернули после катастрофического поражения под Сталинградом.

Ростовские партизаны, отряд имени Сталина

Гитлеровская оккупация обошлась столице Дона самой дорогой ценой. Ростов-на-Дону вошёл в десяток наиболее пострадавших от фашистов городов СССР. В ходе дважды прошедшихся катком по городу боевых действий было разрушено около 12 тысяч домов. По неполным данным, оккупантами и их подручными было уничтожено не менее 40 тысяч ростовчан. Ещё 53 тысячи жителей города было угнано на рабский труд в Германию.

Напомним, что Ростов-на-Дону был оккупирован немцами и румынами дважды. В первый раз фашисты задержались в городе всего на 8 дней, но во второй раз они заняли город на долгие 205 дней, начиная с 24 июля 1942 года, уничтожив за это время десятки тысяч мирных людей.

Окоченевший труп “постояльца” солдатского дома “Rostow”

Всего же в Ростовской области за 7 месяцев оккупации было уничтожено 125 тысяч мирных граждан и военнопленных, и это число не окончательное.

В рамках проекта «Без срока давности» в России проводятся поисковые мероприятия, дающие всё новые и новые факты злодеяний гитлеровцев на нашей земле.

Так, поисковиками были найдены ранее не обнаруженные места массовых расстрелов советских граждан на территории Ростовской области: в 2020 году – в Миллерово, в 2021 году – в Сальске. Всего были подняты и перезахоронены со всеми почестями останки более 400 человек, включая женщин и детей.

«Останки, обнаруженные в Миллерове и Сальске, имеют следы насильственной смерти. Большое количество детских останков подтверждает факт зверских убийств, рассчитанных на уничтожение советского народа. При эксгумации останков часто встречались следы смертельных ранений в голову. Пули и гильзы, изъятые из захоронений, соответствовали оружию МП-40 времён Великой Отечественной войны, состоящему на вооружении вермахта», — подчеркнул руководитель поискового клуба «Русич» Сергей Киршенко.

Как уже было сказано, трансляция судебного заседания о геноциде населения Ростовской области была запланирована онлайн телеканалом «Дон 24», о чём руководством холдинга «Дон-Медиа» было объявлено заранее и открыты ссылки на различные ресурсы, включая YouTube.

Однако, за сутки до начала вещания, YouTube запретил трансляцию, заблокировав канал «Дон 24». Официальной причиной блокировки стало якобы видео досмотра в аэропорту от 2018 года, расцененное цензурой видеохостинга как «унижение и давление».

По заявлению главы холдинга «Дон-Медиа» Анатолия Максака, для трансляции судебного заседания им пришлось задействовать запасной аккаунт, а заодно обратиться в Роскомнадзор.

По данным российского регулятора, начиная с 2020 года YouTube свыше 50 раз блокировал трансляции российских СМИ, подвергая особо настойчивой цензуре такие источники, как Sputnik, Russia Today, Anna News…

Местные коллаборационисты из числа казаков

Судя по всему, блокировка трансляции судебного заседания, посвящённого геноциду советских людей в Ростовской области в период гитлеровской оккупации произошла с подачи помойной «Немецкой волны» (Deutsche Welle), чей корпункт и деятельность в России были прихлопнуты в начале февраля в ответ на блокировку деятельности российского немецкоязычного канала RT DE в Германии целым пучком федеральных регуляторов.

Примечательно, что, одновременно с федеральными надзирателями медиапространства Германии на RT DE ополчился и YouTube, что позволяет предположить согласованную атаку по чувствительному на Западе и, особенно, в Германии, поводу – расследование геноцида, проводимого нацистами при поддержке гитлеровского «евросоюза» во время Великой Отечественной войны.

За прошедшие 75 лет после окончания войны на Западе настолько привыкли ощущать себя экзистенциальным мировым авангардом и эталоном, что напоминание о душегубках, расстрельных рвах, сожженных вместе с жителями деревнях, комбинатах смерти сильно расстраивает «уважаемых людей».

Уличные бои в Ростове. Немцы уносят в тыл своего раненого

Из этого расстройства произрастает убеждённость, что времени прошло достаточно, и о кровавых страницах истории уже можно и забыть, а ещё лучше – заменить их на новые, где подчёркивалась бы историческая вина СССР/России в развязывании мировой войны, а преступления нацизма отходили бы на второй или даже третий план по принципу «на войне как на войне», в терминологии одного записного экспертного «друга России» из Германии.

Именно этой стратегией по искажению и переписыванию прошлого объясняется снисходительная реакция Запада на снос памятников и могил советских воинов в освобождённых ими странах Восточной Европы, Прибалтики и Украины.

Для нас же лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» – не пустые слова, а руководство к действию. Память о трагедиях прошлого не позволяет им повториться в будущем. Злодеяния фашистов на нашей земле не имеют и не будут иметь срока давности.

Колонна советских военнопленных, Ростов, лето 1942 года

А это значит, что поиски и расследования должны продолжаться, пока не будут найдены и со всеми почестями перезахоронены последний убитый оккупантами ребёнок, последний погибший советский солдат.

Освобождение Ростова