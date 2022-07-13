Ростуризм формирует в Крыму и Севастополе единый национальный маршрут по топ-местам

Крым и Севастополь к следующему курортному сезону представят единый национальный туристический маршрут.

Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, которая сейчас находится в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы договорились с обоими регионами, что к следующему курортному сезону полностью запустим, обустроим первый национальный маршрут по Крымскому полуострову, – отметила она. Здесь очень важно, чтобы все было под запросы современного туриста: навигация, санитарные зоны, сертифицированные отели и качественные кафе и рестораны… Национальный маршрут отличается тем, что он полностью соответствует критериям и стандартам, которые утверждены правительством, чтобы по продолжительности он не был слишком утомительным, с продуманной оптимальной логистикой, оптимизированный по цене. Я могу пообещать, что в него войдут все главные объекты и достопримечательности Крыма и Севастополя».

Планируется, что в национальный маршрут войдет часть Большой севастопольской тропы, а его протяженность составит 7-8 дней. Какие еще туристические достопримечательности будут рассмотрены для включения пока не ясно, но Севастополь хочет включить виноградники и винодельни.

«Один день маршрута займет Большая севастопольская тропа, – заверила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. – Мы посмотрим, какой ее отрезок будет включен. Но мы говорили о том, что у нас проект «Терруар Севастополь», который не совсем привычен для нашего региона, но уже известен, и туристы уже приезжают на имеющиеся винодельни. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы часть этого маршрута на день или полдня были посвящены этому направлению. Конечно, у нас много исторических памятных мест, которые привлекают миллионы туристов ежегодно, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы этот национальный туристический маршрут мог показать с лучшей стороны разнообразие всего полуострова, и Севастополя, в частности».

В среднем на организацию подобных маршрутов нужно около полугода. Предстоит не только сформировать логистику перемещения туристов, перечень объектов, но и дать экспертную оценку текущему состоянию, чтобы выявить недочеты и устранить их на всех отрезках маршрута. И только после этого презентовать как единый национальный туристический маршрут в Крыму. Туристам такая форма отдыха интересна тем, что в недельный срок знакомит с основными объектами полуострова, и его стоимость значительно ниже, нежели выбирать объекты и перемещаться самостоятельно.

В августе Ростуризм планирует запустить очередной этап программы туристического кешбэка с возвратом части стоимости отдыха в межсезонье. По замыслу организаторов, это позволит продлить туристическую активность в Крыму и восполнить часть потерь от падения загрузки весной и в начале лета.