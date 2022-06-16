Ростуризм рассказал о своих проблемах на ПМЭФ

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Ростуризм готовит проект строительства приморского курорта федерального уровня.

Об этом в рамках деловой программы Питерского международного экономического форума сообщила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно обновлять туристическую инфраструктуру на существующих курортах. Нам нужно обновлять отели, и минимум в два раза увеличить номерную емкость, создавать новые курорты, и, в первую очередь, морские, которые отвечают требованиям современного туриста, ориентированные на семейный комфортный отдых. Это перспектива ближайших 10 лет – подчеркнула она. – Есть на Каспии перспективные территории и на юге России. Будем предлагать руководству страны создание нового большого федерального курорта».

Для инвестиционной привлекательности и конкурентных преимуществ туристической отрасли Догузова предложила распространить нулевую ставку НДС на реконструкцию и модернизацию гостиниц, а не только на строительство новых. Также расширить участие банков в льготном кредитовании отрасли под 3-5% годовых.

«Наша задача расширять «крылья сезона», чтобы вкладываться в туризм было выгодно, поскольку сейчас внутренний туризм носит ярко выраженный сезонный характер», – подчеркнула Догузова.

Второе направление – въездной и выездной туризм – требует выстраивания новых транспортных коридоров и внедрения электронной визы, о которой речь идет несколько лет. Часть стран из 52, с которыми туристический обмен планируется по электронной визе, попали с список недружественных. И тем важнее привлекать их граждан к поездкам в Россию для налаживания «народной дипломатии». Потеря экспорта туризма в этом году ожидается на уровне 9 миллиардов долларов, и, чтобы сократить разрыв, Ростуризм запустит широкую рекламную кампанию на ряд стран Ближнего Востока.

Председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев сообщил о планах создания новой международной организации по туризму, поскольку из Всемирной туристской организаци (ЮНВТО) Российская Федерация уже вышла.

«Недавно мы вышли из Всемирной организации по туризму, потому что нам приостановили членство, – уточнил он. – Поэтому мы готовим создание собственной туристической организации с участием стран БРИГС и ШОС, и выстраивать отношения в туризме с теми, кто готов их выстраивать».

Также с развитием внутреннего туризма и строительством новых отелей – курорты столкнуться с кадровым дефицитом. Ежегодно система среднего и высшего образования выпускает 11 тысяч специалистов в сфере гостеприимства, тогда как потребность рынка составит в ближайшие годы 250 тысяч.

Напомним, власти Крыма готовят проект строительства «туристического города» на 600 га на Западном побережье полуострова. Изначально под новый масштабный курорт планировались территории Сакского района, от Евпатории до озера Донузлав. Но в процессе планирования выяснилось, что свободной земли в прибрежной зоне практически не осталось.

Местное руководство самовольно изменило статус земель и раздало частникам под застройку. Второй площадкой для турграда определили район поселка Николаевка с оползневым побережьем. Помимо прокладки инженерной инфраструктуры понадобятся миллиарды рублей на противооползневые работы и укрепление берега. В соседних Каче, Учкуевке и Любимовке, которые административно относятся к Севастополю, подобный проект сохранения побережья от обвалов и размыва оценили в 14,5 миллиардов рублей.