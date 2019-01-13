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13.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Украина
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Рота ВСУ в полном составе отказалась выходить на боевые позиции

В Донбассе рота украинских военных отказалась участвовать в боевых действиях, требуя немедленной ротации.

Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации наших источников в рядах ВСУ, вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции. Командир роты с позывным «Руслан» произвел доклад вышестоящему командованию, в котором заявил о нежелании личного состава роты принимать участие в боевых действиях, мотивируя это тем, что военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми», – рассказал Андрей Марочко.

С целью разбирательства на место дислокации роты прибыло подразделение военной службы правопорядка. Командир роты и командиры взводов задержаны.

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