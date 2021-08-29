Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
29.08.2021 21:13 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, Культура, Россия, Украина
Просмотров:

Ротару во вражеском тылу опустошает российский бюджет – Муждабаев

Новости УкраиныБывший московский либерал Айдер Муждабаев, в 2014 году переехавший в Киев и ныне работающий...

Бывший московский либерал Айдер Муждабаев, в 2014 году переехавший в Киев и ныне работающий на меджлисовском телеканале, язвительно прокомментировал указ Владимира Зеленского о награждении артистки Софии Ротару званием «Легенда Украины».

Как оказалось, Ротару, не признавшая воссоединение Крыма с Россией и отказавшаяся от своего жилища в Ялте, всё равно не стала своей для осевшей в Киеве верхушки меджлисовцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Она советская женщина – хорошая, породистая совковая женщина. Она та, кто остаётся кумиром руководителей райкомов и обкомов партии», – сказал Муждабаев.

Впрочем, полагает он, София Ротару совершает очень полезное для Украины дело – «пробирается в тыл врага» и опустошает российский бюджет.

«Ошибка в отношении бабушки Сони – многие думают, что она коллаборационистка, потому что выступает в России – в Сочи, в Москве. А потом как, ни в чём не бывало, возвращается на Украину.

Для меня, как человека объективного, каждая её поездка в Мордор, в русский рейх – это вылазка в тыл врага. Насколько надо быть смелым человеком, чтобы все эти восемь лет бабушка Соня переходит туда, где всё наводнено агентами ВСБ, ГРУ, вагнеровцами, ядами «новичками», всяким галоперидолом и прочее.

И туда бабушка Соня несёт свою смелость, показывает, что ничего не боится. Это всякие трусы типа Муждабаева, Бабченко, боятся ездить в Россию. А бабушка Соня ничего не боится – всегда уходит от слежки, погони, преследования ГРУ и вагнеровцев.

И экономическая часть. Ей вменяют, что она поёт на всяких кремлёвских корпоративах. Но я не знаю человека, который за все восемь лет войны принёс бы такой материальный ущерб бюджету «Газпрома», «Роснефти», «Росатома» и какого-то «Нефтепердяйска». Она своими вылазками в тыл врага просто опустошает карманы российских государственных монополий», – резюмировал русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть