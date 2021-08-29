Ротару во вражеском тылу опустошает российский бюджет – Муждабаев

29.08.2021 21:13 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Бывший московский либерал Айдер Муждабаев, в 2014 году переехавший в Киев и ныне работающий на меджлисовском телеканале, язвительно прокомментировал указ Владимира Зеленского о награждении артистки Софии Ротару званием «Легенда Украины».

Как оказалось, Ротару, не признавшая воссоединение Крыма с Россией и отказавшаяся от своего жилища в Ялте, всё равно не стала своей для осевшей в Киеве верхушки меджлисовцев.

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«Она советская женщина – хорошая, породистая совковая женщина. Она та, кто остаётся кумиром руководителей райкомов и обкомов партии», – сказал Муждабаев.

Впрочем, полагает он, София Ротару совершает очень полезное для Украины дело – «пробирается в тыл врага» и опустошает российский бюджет.

«Ошибка в отношении бабушки Сони – многие думают, что она коллаборационистка, потому что выступает в России – в Сочи, в Москве. А потом как, ни в чём не бывало, возвращается на Украину. Для меня, как человека объективного, каждая её поездка в Мордор, в русский рейх – это вылазка в тыл врага. Насколько надо быть смелым человеком, чтобы все эти восемь лет бабушка Соня переходит туда, где всё наводнено агентами ВСБ, ГРУ, вагнеровцами, ядами «новичками», всяким галоперидолом и прочее. И туда бабушка Соня несёт свою смелость, показывает, что ничего не боится. Это всякие трусы типа Муждабаева, Бабченко, боятся ездить в Россию. А бабушка Соня ничего не боится – всегда уходит от слежки, погони, преследования ГРУ и вагнеровцев. И экономическая часть. Ей вменяют, что она поёт на всяких кремлёвских корпоративах. Но я не знаю человека, который за все восемь лет войны принёс бы такой материальный ущерб бюджету «Газпрома», «Роснефти», «Росатома» и какого-то «Нефтепердяйска». Она своими вылазками в тыл врага просто опустошает карманы российских государственных монополий», – резюмировал русофоб.