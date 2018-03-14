14.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Выборы, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Строительство, Украина

Ротенберг пообещал Путину запустить Крымский мост к маю


Президент РФ Владимир Путин сегодня посещает Крым. Визит начался с осмотра Крымского моста, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Путин на вертолете прилетел на остров Тузла. Дальше на микроавтобусе президента провезли до автодорожной арки – самого большого пролета моста, под которым смогут проходить корабли. Там он выслушал доклад о ходе работ и пообщался со строителями, передает «Крыминформ».

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Президент также осмотрел готовый участок автодорожной части строящегося моста.
«Самый длинный мост в Европе. Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока. Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться», – сказал Путин.

Глава компании-подрядчика Аркадий Ротенберг подтвердил, что это возможно.
«Да, постараемся к маю», – сказал Ротенберг.

Строительство моста ведется с февраля 2016 года. Движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов – в 2019. Пропускная способность моста – 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

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