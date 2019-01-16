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16.01.2019
 
Крым, Россия, Севастополь, Строительство
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Ротенберги поставят в Севастополе «Чайку» по итальянскому проекту

Итальянское архитектурное бюро Coop Himmeld(l)au разработало проект оперного театра, который будет построен в Севастополе на мысе Хрустальном.

Об этом сообщает издание «Аргументы недели. Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Культурное учреждение будет построено из стекла и металла в виде чайки с широко раскрытыми крыльями. Площадь участка, где построят величественное здание, – 5,8 гектара.

 В новом оперном театре жителей и гостей города будут ждать 1100 посадочных мест в большом зале и еще 200 мест – в камерном В театре также будут находиться репетиционная комната, помещения для администрации, несколько сцен, служебные и технические помещения, сценические карманы, круговая обзорная панорама, комната для VIP-персон, а также ресторан.

Балкон театра сделают в виде открытой функциональной зоны. Предполагается, что он будет нависать над кромкой воды. Днем и ночью с него будет открываться живописный вид на Севастопольскую бухту.

Ранее сообщалось, что компания «Стройгазмонтаж», связанная с миллиардерами братьями Ротенбергами, начала масштабное строительство на мысе Хрустальный в центре Севастополя. Комплекс помимо театра оперы будет включать большой музей, хореографическое училище, школу музыкально-театрального искусства с кампусом и общежитием и киноконцертный зал.

Предусмотрены инвестиции в объеме 25 млрд руб. Заказчиком выступает Фонд «Национальное культурное наследие», основанный Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром. Ранее, правительство Севастополя одобрило обращение фонда о выделении без конкурса трёх земельных участков на мысе Хрустальном общей площадью 18,3 гектара. Первые объекты будут сданы в 2023 году.

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