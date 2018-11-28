Ротенберги проектируют марину под Севастополем

28.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Компания «Стройгазмонтаж», связанная с братьями Ротенбергами, будет проектировать международную яхтенную марину в Балаклаве под Севастополем.

Компания победила в конкурсе, результаты которого размещены на официальном сайте госзакупок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего на конкурс подавали заявки пять предприятий Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. «Стройгазмонтаж» выполнит проектные работы за 339 млн. рублей.

При этом представители компании заявляют, что принимать участие в строительстве она не будет.

Приоритетный проект «Гражданское развитие района Балаклавской бухты города Севастополя в качестве международного центра туризма» реализуется согласно поручению президента России Владимира Путина. Он предусматривает строительство яхтенной марины и стоянок для 600 яхт, а также уникального для полуострова судоремонтного комплекса.

Яхтенная марина включает паркинг на 2000 мест, многофункциональный центр с парковой зоной, гостиничный комплекс, зоны сервисного обслуживания, швартовки и стоянки яхт и катеров, открытый амфитеатр на 2000 посадочных мест, рекреационный комплекс.

В рамках проекта планируется построить единую пешеходную набережную, рыбный рынок, реконструировать городской пляж, также прорабатывается возможность строительства канатной дороги и железнодорожного узла, который свяжет Балаклаву с Симферополем.

Проект со сроком реализации до 2030 года включает в себя поэтапное развитие территории площадью около 80 га с привлечением свыше 20 млрд рублей федеральных, региональных и частных инвестиций.

«Стройгазмонтаж» осуществлял строительство Крымского моста.

Как ранее передавал «Политнавигатор», «Стройгазмонтаж» строительство культурно-развлекательного комплекса на мысе Хрустальный в центре Севастополя. Комплекс включает в себя театр оперы и балета, большой музейный комплекс, музей обороны Севастополя 1941–1945 годов, хореографическое училище, высшую школу музыкально-театрального искусства с кампусом и общежитием и киноконцертный зал.