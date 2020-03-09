Ротшильд пытался купить с потрохами партию Плахотнюка
Миллиардер Нат Ротшильд, который был вынужден отказаться от контроля над Кишиневским международным аэропортом, пытался купить Демократическую партию Молдовы, ранее «принадлежавшую» бежавшему из страны олигарху Владу Плахотнюку.
Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил депутат молдавского парламента Евгений Никифорчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, в конце прошлого года ему об этом рассказал коллега по фракции Адриан Канду.
«Он говорил, что состоялся визит определенных коллег в Израиль, где они встречались с господином Ротшильдом. Он просил меня поехать в Австрию на какой-то лыжный курорт с парой коллег, чтобы он нас познакомил с господином Ротшильдом. Заявил, что господин Ротшильд готов финансировать демократическую партию. Мне было смешно это слышать: где Ротшильд, а где Молдавия», – сказал Никифорчук.
Напомним, Канду с группой из 6 депутатов со скандалом покинул фракцию, объяснив это тем, что демократы поддерживают считающегося пророссийским президента Молдавии Игоря Додона и его Социалистическую партию. Кстати, уже после этого демарша демократы и социалисты начали переговоры о создании коалиции.
Никифорчук не исключает, что из фракции попытаются выйти и другие депутаты. При этом он уточнил, что на распад работает не столько Ротшильд, сколько еще один беглый молдавский олигарх и муж певицы Жасмин Илан Шор.
«Работает Шор, работают его деньги. Мы должны понимать, что это не Ротшильда была инициатива встречаться с людьми, которых возили в Израиль. По слухам, с этими людьми работают с большими суммами денег. Никто не может сказать, сколько людей не выдержит прессинга, который на них производится», – заявил депутат.
В августе 2019 года компания Ната Ротшильда NR Investments Ltd приобрела 95% акций принадлежащей Шору компании Avia Invest SRL, которая с 2013 года взяла в концессию Кишиневский международный аэропорт.
В конце октября агентство публичной собственности Молдовы подало иск в суд против Avia Invest. В конце декабря 2019 года NR Investments Ltd объявила о прекращении участия в концессионной компании Avia Invest SRL и передала права на концессию российскому бизнесмену Андрею Гончаренко, бывшему топ-менеджеру “Газпрома”. Позже и он отказался от аэропорта.
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