Ротшильды готовы применить санкции к любому обладателю российского паспорта

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Клан Ротшильдов поддерживает антироссийские санкции Запада, потому что они не несут никакой угрозы для семейного бизнеса: в Москве у Ротшильдов был небольшой офис на 10 специалистов, который они прикрыли в прошлом году.

Об этом глава клана Александр Ротшильд заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом президента Украины Владимира Зеленского.

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Контакт им помог наладить советник французского президента Жак Аттали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для нас как для Ротшильдов, как для организации, для банка не было никаких рисков в связи с Россией. В нашем подразделении практически не было российских клиентов по банковскому обслуживанию и управлению активами физических лиц. Их было несколько, но очень ограниченное количество», – сказал Ротшильд.

Он обеспокоен тем, что на Западе постепенно ослабляют санкции, пользуясь недостаточным контролем. Сами Ротшильды готовы применять санкции даже к людям, имеющим весьма формальное отношение к России.

«Я помню женщину, которая жила в Лондоне. Ее отец гражданин России, поэтому у нее тоже есть российский паспорт. Она за всю свою жизнь ни разу не была в России. Но нам пришлось применять в ее отношении санкции на общем основании. Так тому и быть», – сказал Ротшильд.