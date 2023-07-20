Ротшильды признались, что «неравнодушны к Украине»

Елена Острякова.  
20.07.2023 11:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, США, Украина, Экономика


У клана Ротшильдов особое отношение к Украине. Об этом глава клана Александр Ротшильд заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом президента Украины Владимира Зеленского.

Контакт им помог наладить советник французского президента Жак Аттали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У клана Ротшильдов особое отношение к Украине. Об этом глава клана Александр Ротшильд заявил российским...

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«Прежде всего, как вам известно, наша компания действует в интересах правительства Украины, министерства финансов с 2017 года. У нас сложились прекрасные отношения с людьми в вашем правительстве. В основном мы занимались привлечением заемных средств. Как вам известно, мы не равнодушны к вашей стране, особенно в условиях очень болезненной для вас войны», – сказал Ротшильд.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что дом Ротшильдов наладил связи с Украиной значительно раньше – с 1991 года, когда занимался химической отраслью страны.

Кроме того, в 2014 году Ротшильды взяли под внешнее управление активы президента Украины Петра Порошенко. Сейчас интересы клана распространились на электроэнергетику. Кроме того, Ротшильды хотели бы управлять российскими золото-валютными резервами, арестованными в Европе, если будет принято решение использовать их для восстановления Украины.

Профессор РАНХиГС Владимир Осипов полагает, что основной интерес семейства сосредоточен на украинской земле. Именно Ротшильды продавливали закон о приватизации сельхозугодий. Сейчас они перешли в собственность американских компаний, и основной смысл «зерновой сделки» заключался именно в спасении бизнеса этих инвесторов.

«За эти земли они до сих пор и держатся. Они поддерживают Украину, потому что надо эти земли сохранить. Они понимают, если не помогать, эти земли перейдут другому субъекту», – сказал Осипов в эфире «Шоу Вилл».

Долго проработавший в США  предприниматель Виктор Бут согласен с этой версией. Он напомнил, что клан Ротшильдов считается связанным с Республиканской партией. Он предположил, что опекаемые Рокфеллерами демократы могут сейчас согласиться на подрыв Запорожской АЭС. Цель такой акции – превратить в радиационную пустыню угодья семьи конкурентов.

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