Ротшильды сделали Порошенко роскошный новогодний подарок

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Трастовый управляющий Rothschild Trust (Schweiz) рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за три года принял решение перечислить Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7 млн грн, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила сегодня администрация президента Украины. Согласно сообщению, в бюджет с этих дивидендов будет уплачено почти 60 млн грн налогов.

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«Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении «Roshen», — уточнили в АП

«Договор — первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель — отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов», — подчеркнули там.

АП отмечает, что сведения о полученной сумме, которая в пересчете на национальную валюту составляет 556 742 460 гривен, Порошенко подал в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти шестьдесят миллионов гривень налогов, из них военный сбор составит около восьми миллионов гривень», — заверили в администрации,

В пресс-службе подчеркнули, что Порошенко более 3 лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

«Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка», — заявили в АП.

«На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства, — в отличие от многих других политиков, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источников поступления денег», — добавили в администрации главы государства.

Часть средств, полученных от Rothschild Trust (Schweiz), будут направлены на благотворительность, заверили в АП.

Ранее Петр Порошенко передал «Roshen» в доверительную собственность Rothschild после того, как компания якобы не смогла найти покупателя.