Ротшильды заполучили молдавский актив, который Додон не дал купить россиянам

19.08.2019, Москва, Елена Острякова

Контрольный пакет (95%) компании Avia Invest, взявшей в концессию международный аэропорт Кишинева, был приобретен сегодня компанией NR Investments Ltd, эксклюзивным бенефициаром которой является Нат Ротшильд.

Об этом сообщает издание Point.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сумма сделки не разглашается.

Пресс-секретарь компании NR Investments Элисон Чемберс заявила, что подробности будут предоставлены в сентябре.

Как сообщает издание Newamaker, компания NR Invesment Ltd известна также тем, что в 2010 году была якорным инвестором компании «РУСАЛ» Олега Дерипаски.

Avia Invest связывают с предпринимателем и мужем певицы Жасмин Иланом Шором, бежавшим из страны после смены власти.

Президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что аэропорт Кишинева будет возвращен в государственную собственность, а договор о концессии расторгнут. По словам Додона, он лично отговорил российских инвесторов от покупки акций Avia Invest.

По данным российских СМИ, он имел ввиду группу AEON Романа Троценко.

21 июня 2017 года Илан Шор был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении, по делу о “краже миллиарда” из банковской системы Молдавии.

Приговор был обжалован, и пока дело рассматривается в апелляционной инстанции Илан Шор находится на свободе и даже был избран депутатом молдавского парламента по списку своей личной партии «Шор».

Сейчас Шор объявлен в международный розыск.